Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
С начала текущего года в Белгородской области более 1,8 тысячи женщин получили пособие по беременности и родам. Всего перечислено порядка 222 млн рублей. Начисляет выплаты Социальный фонд.
Минимальный размер пособия для работающей женщины составляет 74,7 тысячи рублей, максимальный — свыше 380 тысяч. Максимальное пособие можно получить при условии отпуска по беременности в течение 194 дней, сложных родов, появлении сразу двух или трёх детей. Пособие выплачивается разово за весь период отпуска.
Получить страховое пособие можно и при усыновлении ребёнка. Максимальная продолжительность такого отпуска — 70 дней после дня рождения усыновлённого ребёнка и 110 дней — после рождения двух детей.
Напомним, с начала этого года 1,5 тыс. белгородских семей получили сертификат на материнский капитал. Среди них 716 семей — на первого ребёнка, ещё 778 — на второго и последующего. Большая часть родителей уже распорядились средствами маткапитала.