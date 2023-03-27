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Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Пособие по беременности и родам получили 1,8 тыс. белгородок

27 марта 2023, 14:38
Фото: 1MI
Статистика актуальна с начала текущего года. Всего перечислено порядка 222 млн рублей, сообщили в региональном правительстве.
Сюжет
Пособие

С начала текущего года в Белгородской области более 1,8 тысячи женщин получили пособие по беременности и родам. Всего перечислено порядка 222 млн рублей. Начисляет выплаты Социальный фонд.

Минимальный размер пособия для работающей женщины составляет 74,7 тысячи рублей, максимальный — свыше 380 тысяч. Максимальное пособие можно получить при условии отпуска по беременности в течение 194 дней, сложных родов, появлении сразу двух или трёх детей. Пособие выплачивается разово за весь период отпуска.

Получить страховое пособие можно и при усыновлении ребёнка. Максимальная продолжительность такого отпуска — 70 дней после дня рождения усыновлённого ребёнка и 110 дней — после рождения двух детей.

Напомним, с начала этого года 1,5 тыс. белгородских семей получили сертификат на материнский капитал. Среди них 716 семей — на первого ребёнка, ещё 778 — на второго и последующего. Большая часть родителей уже распорядились средствами маткапитала.

Сертификат на маткапитал с начала года получили 1,5 тыс. белгородских семей
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#Ольга Аксёнова#Пособие#Беременность#Роды#Социальный фонд#Общество#Белгородская область
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