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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Под Белгородом 90-летней бабушке пришлось заканчивать работу за дорожниками

27 марта 2023, 12:43
Фото: Telegram-канале «Белгород № 1. Люди»
Жительница посёлка Бутово Яковлевского горокруга пожаловалась на ремонт дорог в Telegram-канале «Белгород № 1. Люди». По словам женщины, работу за дорожниками заканчивала 90-летняя бабушка.
Сюжет
Дороги

В селе Бутово Яковлевского горокруга сделали ямочный ремонт дорог. Однако качество работ вызывает у жителей сомнения. Так, белгородка пожаловалась, что ремонт за дорожниками вынуждена завершать 90-летняя бабушка, которая пришла с тачкой к колодцу за питьевой водой.

«За дорожниками бабушка 90 лет доделывала работу… Потому как приехала на тачке в колодец за водой питьевой, и асфальт развалился „новый“», — рассказала местная жительница.

По словам белгородки, дороги настолько плохи, что дети не могут кататься на самокатах и велосипедах. В ответе на обращение женщины было сказано, что дорогу «исправят» в 2023 году.

«И вот как исправна: залатали огромные дыры, и всё на этом… Хотя пол-улицы до бывшей главы администрации застелено новым асфальтом. А дальше — зачем? Можно и так оставить», — пишет женщина.

Ранее в правительстве сообщили, что в регионе идёт ямочный ремонт дорог. По состоянию на 18 марта было выполнено 17% от плана.

Фото: Telegram-канале «Белгород № 1. Люди»
В Белгородской области ямочный ремонт выполнили на 17%
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#Ольга Аксёнова#Дорожники#Ямочный ремонт#Ямы#Бабушка#Пенсионерка#Общество#Дорога#Дороги#Белгородская область#Яковлевский горокруг#Бутово
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