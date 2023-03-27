Под Белгородом 90-летней бабушке пришлось заканчивать работу за дорожниками

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
В селе Бутово Яковлевского горокруга сделали ямочный ремонт дорог. Однако качество работ вызывает у жителей сомнения. Так, белгородка пожаловалась, что ремонт за дорожниками вынуждена завершать 90-летняя бабушка, которая пришла с тачкой к колодцу за питьевой водой.
«За дорожниками бабушка 90 лет доделывала работу… Потому как приехала на тачке в колодец за водой питьевой, и асфальт развалился „новый“», — рассказала местная жительница.
По словам белгородки, дороги настолько плохи, что дети не могут кататься на самокатах и велосипедах. В ответе на обращение женщины было сказано, что дорогу «исправят» в 2023 году.
«И вот как исправна: залатали огромные дыры, и всё на этом… Хотя пол-улицы до бывшей главы администрации застелено новым асфальтом. А дальше — зачем? Можно и так оставить», — пишет женщина.
Ранее в правительстве сообщили, что в регионе идёт ямочный ремонт дорог. По состоянию на 18 марта было выполнено 17% от плана.