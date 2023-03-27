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Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Первая онлайн-аптека подключилась к продаже лекарств по рецепту в Белгороде

27 марта 2023, 06:56
Фото: 1MI

«Сбер Еаптека» открыла онлайн-продажу рецептурных лекарств в Белгороде

Пилотный проект в регионе действует с 1 марта. Сервис доступен для всех аптек: первой подключилась «Сбер Еаптека», сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети. Пациенты могут оформить доставку или самовывоз.

Белгородская область стала первым из трёх регионов, где заработал эксперимент по продаже рецептурных препаратов дистанционно. Действует проект с 1 марта.

Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, регион первым выполнил требования Росздравнадзора, поэтому проект уже работает. Его также проводят в Москве и Московской области.

Первой к инициативе присоединилась «Еаптека» от «Сбера». Для заказа необходимо зайти в приложение или на сайт аптеки и оформить заказ в соответствии с инструкцией. Информация о выписанных рецептах подгружается автоматически.

От белгородцев только требуется зайти в приложение и указать регион «Белгород». Затем нужно выбрать лекарственный препарат и его дозировку в точности, как написано в рецепте. После этого оформляется доставка или самовывоз. Посмотреть рецепт, препарат и дозировку можно в приложении «Электронный рецепт E-RP».

Ранее сообщалось, что правовые пробелы затормозили белгородский проект по доставке лекарств по рецепту. Он пока не показал практических результатов как в Белгородской области, так и в столице с Подмосковьем.

Правовые пробелы затормозили белгородский проект по доставке лекарств по рецепту
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