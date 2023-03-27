Первая онлайн-аптека подключилась к продаже лекарств по рецепту в Белгороде

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:58
Белгородская область стала первым из трёх регионов, где заработал эксперимент по продаже рецептурных препаратов дистанционно. Действует проект с 1 марта.
Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, регион первым выполнил требования Росздравнадзора, поэтому проект уже работает. Его также проводят в Москве и Московской области.
Первой к инициативе присоединилась «Еаптека» от «Сбера». Для заказа необходимо зайти в приложение или на сайт аптеки и оформить заказ в соответствии с инструкцией. Информация о выписанных рецептах подгружается автоматически.
От белгородцев только требуется зайти в приложение и указать регион «Белгород». Затем нужно выбрать лекарственный препарат и его дозировку в точности, как написано в рецепте. После этого оформляется доставка или самовывоз. Посмотреть рецепт, препарат и дозировку можно в приложении «Электронный рецепт E-RP».
Ранее сообщалось, что правовые пробелы затормозили белгородский проект по доставке лекарств по рецепту. Он пока не показал практических результатов как в Белгородской области, так и в столице с Подмосковьем.