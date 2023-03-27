Первая онлайн-аптека подключилась к продаже лекарств по рецепту в Белгороде

От белгородцев только требуется зайти в приложение и указать регион «Белгород». Затем нужно выбрать лекарственный препарат и его дозировку в точности, как написано в рецепте. После этого оформляется доставка или самовывоз. Посмотреть рецепт, препарат и дозировку можно в приложении «Электронный рецепт E-RP».