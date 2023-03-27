Пациенты жаловались на детскую травматологию и холод в родильном отделении

Оказалось, что ремонт в родильном отделении не планировался на ближайшее время, а проблема — в доводчиках на окнах. Губернатор не увидел проблемы в их замене. Касательно центра медицинской реабилитации, то в 2024 году планируется начать разработку сметно-проектной документации.