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Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

Пациенты жаловались на детскую травматологию и холод в родильном отделении

27 марта 2023, 07:40
Фото: 1MI
На что жалуются пациенты белгородских больниц, рассказала министр общественных коммуникаций области Оксана Тарантова в ходе доклада на еженедельном оперативном совещании.

Пациенты ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского» пожаловались на состояние детского травматологического отделения и перинатального центра.

На совещании было озвучено, что ремонт в детском травматологическом отделении должен быть завершён в апреле, в перинатальном центре — до конца года.

В Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа пациенты жалуются на холод в палатах родильного отделения и неработающую сантехнику в центре медицинской реабилитации.

Оказалось, что ремонт в родильном отделении не планировался на ближайшее время, а проблема — в доводчиках на окнах. Губернатор не увидел проблемы в их замене. Касательно центра медицинской реабилитации, то в 2024 году планируется начать разработку сметно-проектной документации.

Помимо этого есть жалобы на износ помещения гинекологического отделения Белгородской ЦРБ. Также пациенты просят сделать ремонт хирургического отделения Ракитянской ЦРБ. Когда начнут ремонты в этих учреждениях, пока неизвестно.

Напомним, в Белгороде начался капитальный ремонт в поликлинике №4. Работы займут примерно год.



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#Ольга Аксёнова#Жалобы на больницы#Перинатальный центр#Медицина#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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