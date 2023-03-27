Пациенты жаловались на детскую травматологию и холод в родильном отделении

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Пациенты ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского» пожаловались на состояние детского травматологического отделения и перинатального центра.
На совещании было озвучено, что ремонт в детском травматологическом отделении должен быть завершён в апреле, в перинатальном центре — до конца года.
В Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа пациенты жалуются на холод в палатах родильного отделения и неработающую сантехнику в центре медицинской реабилитации.
Оказалось, что ремонт в родильном отделении не планировался на ближайшее время, а проблема — в доводчиках на окнах. Губернатор не увидел проблемы в их замене. Касательно центра медицинской реабилитации, то в 2024 году планируется начать разработку сметно-проектной документации.
Помимо этого есть жалобы на износ помещения гинекологического отделения Белгородской ЦРБ. Также пациенты просят сделать ремонт хирургического отделения Ракитянской ЦРБ. Когда начнут ремонты в этих учреждениях, пока неизвестно.
Напомним, в Белгороде начался капитальный ремонт в поликлинике №4. Работы займут примерно год.