Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Ожидаемая продолжительность жизни в Белгородской области, по данным на 2022 год, составила 73,05 года. Это самый высокий показатель в регионах Центрального Черноземья.
За Белгородской в ЦЧР следуют Воронежская (72,47 года), Липецкая (72,13 года), Тамбовская (72,06 года) и Курская 71,55 (года) области.
В Центральном Федеральном округе средняя ожидаемая продолжительность жизни составила 73,95 года. В ЦФО самые высокие показатели продемонстрировали Москва (78,19) и Московская область (73,80). Белгородская область на третьем месте. На последнем месте в ЦФО Костромская область — 69,92 года.
В целом по стране остальные регионы обошли республики Ингушетия и Дагестан — 78,37 и 78,29 года соответственно. Низкая ожидаемая продолжительность жизни оказалась в Чукотском автономном округе. Там этот показатель составил 66,27 года.
Напомним, в минздраве Белгородской области планируют повысить продолжительность жизни белгородцев до 78 лет. Достичь этого показателя намерены к 2030 году.