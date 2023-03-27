Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Ожидаемая продолжительность жизни в Белгородской области превысила среднюю по РФ

27 марта 2023, 10:43
Фото: 1MI

Ожидаемая продолжительность жизни в Белгородской области выросла до 73 лет

По этому показателю регион занял первое место среди соседей по Центральному Черноземью. В Центральном федеральном округе у Белгородской области третий результат после Москвы и Подмосковья, следует из данных Росстата.

Ожидаемая продолжительность жизни в Белгородской области, по данным на 2022 год, составила 73,05 года. Это самый высокий показатель в регионах Центрального Черноземья.

За Белгородской в ЦЧР следуют Воронежская (72,47 года), Липецкая (72,13 года), Тамбовская (72,06 года) и Курская 71,55 (года) области.

В Центральном Федеральном округе средняя ожидаемая продолжительность жизни составила 73,95 года. В ЦФО самые высокие показатели продемонстрировали Москва (78,19) и Московская область (73,80). Белгородская область на третьем месте. На последнем месте в ЦФО Костромская область — 69,92 года.

В целом по стране остальные регионы обошли республики Ингушетия и Дагестан — 78,37 и 78,29 года соответственно. Низкая ожидаемая продолжительность жизни оказалась в Чукотском автономном округе. Там этот показатель составил 66,27 года.

Напомним, в минздраве Белгородской области планируют повысить продолжительность жизни белгородцев до 78 лет. Достичь этого показателя намерены к 2030 году.

Минздрав хочет, чтобы белгородцы жили как минимум до 78 лет
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области продолжительность здоровой жизни выросла на три годаПочти на год увеличилась продолжительность жизни в Белгородской области в 2017-м
#Ольга Аксёнова#Продолжительность жизни#Общество#Белгородская область
Подпишитесь
Нарушено газоснабжение, пострадали дома: последствия обстрела белгородской Графовки
Сегодня, 09:56
В боях под Макеевкой погиб доброволец из Белгородской области
Сегодня, 08:01
Суд отказал Александру Сергиенко в переводе под домашний арест
Сегодня, 09:56
Сергиенко попросил оставить его под домашним арестом из-за серьёзной болезни почек
Сегодня, 09:22
Если ругаться на светофор, быстрее он не заработает: Гладков — о работе номера 122
Сегодня, 07:12
Белгородэнерго с начала года подключило к сетям восемь медучреждений
Сегодня, 11:11