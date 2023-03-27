Ожидаемая продолжительность жизни в Белгородской области выросла до 73 лет

По этому показателю регион занял первое место среди соседей по Центральному Черноземью. В Центральном федеральном округе у Белгородской области третий результат после Москвы и Подмосковья, следует из данных Росстата.