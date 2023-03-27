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Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

«Отпуск не совсем удался»: Гладков рассказал о своём отдыхе

27 марта 2023, 06:31
Фото: Bel.ru

Белгородский губернатор Гладков вернулся из отпуска

Белгородский губернатор поделился, что заболел в первый же день отпуска. Об этом он рассказал в утреннем видеообращении в соцсети.

Глава региона Вячеслав Гладков рассказал белгородцам, что в течение отпуска отдохнуть ему не удалось. Губернатор заболел в первый же день отдыха и чувствовал недомогание в течение двух недель.

С понедельника, 27 марта, чиновник вышел на работу. С началом трудовой недели он поздравил и жителей региона. Отдохнуть Гладков надеется в следующий раз.

Напомним, 13 марта губернатор впервые за 2,5 года отправился в отпуск. Уже 18 марта стало известно, что с отдыха он вернулся преждевременно. У него сел голос и поднялась температура, поэтому чиновник решил приехать обратно в Белгородскую область.

Губернатор Белгородской области Гладков впервые за 2,5 года ушёл в отпуск
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#Наталья Корявых#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Общество#Отпуск#Отдых#Болезнь
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