«Отпуск не совсем удался»: Гладков рассказал о своём отдыхе

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
Глава региона Вячеслав Гладков рассказал белгородцам, что в течение отпуска отдохнуть ему не удалось. Губернатор заболел в первый же день отдыха и чувствовал недомогание в течение двух недель.
С понедельника, 27 марта, чиновник вышел на работу. С началом трудовой недели он поздравил и жителей региона. Отдохнуть Гладков надеется в следующий раз.
Напомним, 13 марта губернатор впервые за 2,5 года отправился в отпуск. Уже 18 марта стало известно, что с отдыха он вернулся преждевременно. У него сел голос и поднялась температура, поэтому чиновник решил приехать обратно в Белгородскую область.