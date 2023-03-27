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Published Сегодня, 09:01

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Updated Сегодня, 09:03

Онлайн-продажа лекарств в Белгородской области поможет снизить их стоимость

27 марта 2023, 09:01
Фото: 1MI
лекарства в аптеке
Регион принимает участие в пилотном проекте онлайн-торговли рецептурными препаратами. О первых результатах работы рассказал министр цифрового развития области Евгений Мирошников.

За 2022 год в Белгородской области не было ни одного бумажного назначения, все лекарства выписывались в электронном виде.

Всего в регионе было выписано более 484 тыс. льготных рецептов, более 320 тыс. рецептов были помечены как «доставка на дом».

С 1 марта стартовал пилотный проект по онлайн-продаже рецептурных препаратов. Белгородская область стала одним из трёх участников.

По словам Евгения Мирошникова, проект позволит не только повысить доступность лекарств, но и повлияет на ценовую политику. У жителей будет возможность в онлайне выбирать подходящую аптеку.

Однако пока рано говорить о каких-то результатах проекта.

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#Ольга Аксёнова#Рецептурные лекарства#Продажа онлайн#Медицина#Белгородская область#Евгений Мирошников
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