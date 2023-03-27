Онлайн-продажа лекарств в Белгородской области поможет снизить их стоимость

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
За 2022 год в Белгородской области не было ни одного бумажного назначения, все лекарства выписывались в электронном виде.
Всего в регионе было выписано более 484 тыс. льготных рецептов, более 320 тыс. рецептов были помечены как «доставка на дом».
С 1 марта стартовал пилотный проект по онлайн-продаже рецептурных препаратов. Белгородская область стала одним из трёх участников.
По словам Евгения Мирошникова, проект позволит не только повысить доступность лекарств, но и повлияет на ценовую политику. У жителей будет возможность в онлайне выбирать подходящую аптеку.
Однако пока рано говорить о каких-то результатах проекта.