ОК подвели первые итоги программы монетизации авторов

ОК также поддерживают активных авторов при помощи обновленных систем рекомендаций контента: алгоритмы соцсети предоставляют аудиторию как можно большему количеству авторов и тем самым увеличивают разнообразие контента на платформе. Сейчас уже почти половина ленты пользователей ОК (46%) — это контент групп, авторов и медиа. Благодаря этому растут и охваты создателей контента: в первом квартале 2023 года суммарные просмотры публикаций всех авторов и медиа в ОК выросли на 85% год к году.