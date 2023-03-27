Обстрелы белгородских сёл, Сергиенко в СИЗО и субботники: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:30
27 марта под огонь ВСУ попали как минимум два белгородских села. Около 11:35 стало известно об обстреле села Графовка Краснояружского района. Информацию подтвердил губернатор Вячеслав Гладков.
В населённом пункте нарушено газоснабжение. Среди местных жителей пострадавших нет. Повреждения получили три частных дома. В них выбило окна, посекло фасады и заборы. Пострадала также хозяйственная постройка.
Кроме того, под обстрелом ВСУ оказалось село Новая Таволжанка Шебекинского горокруга. Жители получили рассылку от РСЧС в районе 15:45. Людей попросили незамедлительно пройти в укрытия.
Бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко уволили с должностей руководителя «Газпром межрегионгаз Белгород» и «Газпром газораспределение Белгород». Это произошло ещё 21 марта, рассказал сам чиновник на суде по апелляции на меру пресечения. Задержали его 20 марта.
Сегодня, 27 марта, во время заседания Сергиенко попросил оставить его под домашним арестом из-за серьёзной болезни — поликистоза почек. Он пообещал не препятствовать следствию во время нахождения под арестом дома. Суд отклонил апелляцию экс-мэра Старого Оскола. Находиться в СИЗО Александр Сергиенко будет до 17 мая.
Напомним, бывшего главу Старооскольского округа задержали 20 марта по подозрению в получении взяток. Речь о более чем 15 млн рублей. Против него возбудили три уголовных дела.
Губернатор Вячеслав Гладков попросил отказаться от идеи проводить субботники по выходным дням. Глава региона считает, что уборки территорий должны проходить во второй половине дня по пятницам.
Субботники в выходные вызывают «резкое отторжение у людей», считает чиновник. По его словам, в субботу и воскресенье у людей имеются свои планы. Такого рода уборка — исключительно добровольная. Также глава региона напомнил, что субботники не должны быть заменой работы коммунальных служб.