Обстрелы белгородских сёл, Сергиенко в СИЗО и субботники: итоги дня

Сегодня, 27 марта, во время заседания Сергиенко попросил оставить его под домашним арестом из-за серьёзной болезни — поликистоза почек. Он пообещал не препятствовать следствию во время нахождения под арестом дома. Суд отклонил апелляцию экс-мэра Старого Оскола. Находиться в СИЗО Александр Сергиенко будет до 17 мая.