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Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Новый обстрел Белгородской области: жителей просят срочно уйти в укрытия

27 марта 2023, 08:43
Фото: Bel.ru

Графовка в Белгородской области попала под обстрел ВСУ

Сообщения об обстреле в Краснояружском районе местные жители получили в районе 11:35. Информации о последствиях нет.
Сюжет
Обстрел

Графовка в Краснояружском районе попала под обстрел ВСУ 27 марта. О последствиях ничего не известно.

Информация об обстреле появилась в районе 11:35. СМС-оповещения об опасности отправило МЧС. 

Напомним, что в выходные под обстрел попали населённые пункты в Шебекинском горокруге. 25 марта под огнём ВСУ были Белянка и Новая Таволжанка

Днём ранее под обстрел попали хутор Панков и посёлок Ленинский в Шебекинском горокруге, Тишанка в Волоконовском районе. 23 марта МЧС предупреждало об опасности как минимум в семи населённых пунктах

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#Обстрел ВСУ#Приграничье#Смс#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Краснояружский район#Графовка
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