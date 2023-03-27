Новый обстрел Белгородской области: жителей просят срочно уйти в укрытия

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Графовка в Краснояружском районе попала под обстрел ВСУ 27 марта. О последствиях ничего не известно.
Информация об обстреле появилась в районе 11:35. СМС-оповещения об опасности отправило МЧС.
Напомним, что в выходные под обстрел попали населённые пункты в Шебекинском горокруге. 25 марта под огнём ВСУ были Белянка и Новая Таволжанка.
Днём ранее под обстрел попали хутор Панков и посёлок Ленинский в Шебекинском горокруге, Тишанка в Волоконовском районе. 23 марта МЧС предупреждало об опасности как минимум в семи населённых пунктах.