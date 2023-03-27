Новый обстрел: белгородское приграничье попало под огонь ВСУ

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге снова попала под обстрел со стороны Украины. Жителям пришла рассылка от РСЧС с просьбой пройти в укрытия. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Село обстреливали и 25 марта. Людей попросили спуститься в подвалы или другие укрытия.
Под огнём населённый пункт был неоднократно. 19 февраля при обстреле села погибла 12-летняя девочка.
Это не первый обстрел региона за сутки. Ранее под огонь попала Графовка в Краснояружском районе. Последствия — нарушено газоснабжение, пострадало три дома.