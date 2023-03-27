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Published Сегодня, 12:49

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Новый обстрел: белгородское приграничье попало под огонь ВСУ

27 марта 2023, 12:49
Фото: Bel.ru

ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области

В очередной раз под обстрел попало село Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Местные жители получили соответствующую рассылку от РСЧС.
Сюжет
Обстрел

Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге снова попала под обстрел со стороны Украины. Жителям пришла рассылка от РСЧС с просьбой пройти в укрытия. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Село обстреливали и 25 марта. Людей попросили спуститься в подвалы или другие укрытия.

Под огнём населённый пункт был неоднократно. 19 февраля при обстреле села погибла 12-летняя девочка.

Это не первый обстрел региона за сутки. Ранее под огонь попала Графовка в Краснояружском районе. Последствия — нарушено газоснабжение, пострадало три дома.

Нарушено газоснабжение, пострадали дома: последствия обстрела белгородской Графовки
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