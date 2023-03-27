Некоторые участники фестиваля «Наш кислород» побоялись ехать в Белгород из-за СВО

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Мероприятие ежегодно проводит театр «Новая сцена — 2». «Наш кислород 8.0» стал восьмым по счёту фестивалем. В этом году он продлился три дня.
Однако некоторые участники побоялись ехать в Белгород из-за близости границы и специальной военной операции. В связи с этим всего семь спектаклей представили на суд жюри. Три коллектива — из Белгородской области.
В этом году жюри вручило Гран-при фестиваля московскому «Театру новых пьес» за постановку «Свой путь» по одноимённой пьесе Ярославы Пулинович.
Народный театр-студия «Окно» из Таврово с пластическим спектаклем «Чайка по имени…» по повести Ричарда Баха и Чебоксарский камерный театр с постановкой «А рыбы спят?» получили дипломы второй степени. Дипломы третьей степени достались творческой лаборатории Neteatr из Смоленска за спектакль Coglassные и московскому Театру историй за пьесу «Не верьте господину Кафке».
Помимо этого, в нескольких номинациях отметили коллективы из Твери и Белгорода.
Напомним, в Белгородской области началась профессиональная программа фестиваля «Сплав», где все желающие смогут посетить выступления, открытые репетиции, мастер-классы.