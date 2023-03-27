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Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

Некоторые участники фестиваля «Наш кислород» побоялись ехать в Белгород из-за СВО

27 марта 2023, 13:40
Фото: группа фестиваля «Наш кислород» в ВК

Итоги фестиваля «Наш кислород 8.0» подвели в Белгороде

В Белгороде завершился международный фестиваль современного театра «Наш кислород». Некоторые участники не приехали на мероприятие из-за СВО и близости границы, пишет «Фонарь».

Мероприятие ежегодно проводит театр «Новая сцена — 2». «Наш кислород 8.0» стал восьмым по счёту фестивалем. В этом году он продлился три дня.

Однако некоторые участники побоялись ехать в Белгород из-за близости границы и специальной военной операции. В связи с этим всего семь спектаклей представили на суд жюри. Три коллектива — из Белгородской области.

В этом году жюри вручило Гран-при фестиваля московскому «Театру новых пьес» за постановку «Свой путь» по одноимённой пьесе Ярославы Пулинович.

Народный театр-студия «Окно» из Таврово с пластическим спектаклем «Чайка по имени…» по повести Ричарда Баха и Чебоксарский камерный театр с постановкой «А рыбы спят?» получили дипломы второй степени. Дипломы третьей степени достались творческой лаборатории Neteatr из Смоленска за спектакль Coglassные и московскому Театру историй за пьесу «Не верьте господину Кафке».

Помимо этого, в нескольких номинациях отметили коллективы из Твери и Белгорода.

Напомним, в Белгородской области началась профессиональная программа фестиваля «Сплав», где все желающие смогут посетить выступления, открытые репетиции, мастер-классы.

Фото: «Фонарь»
В Белгородской области стартовал фестиваль поэзии «Сплав»
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#Ольга Аксёнова#Наш кислород#Фестиваль#Культура#Современный театр
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