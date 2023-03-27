Нарушено газоснабжение, пострадали дома: последствия обстрела белгородской Графовки

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Около полудня 27 марта село Графовка Краснояружского района попало под обстрел ВСУ. Рассылку от РСЧС местные жители получили около 11:35. Людей попросили незамедлительно пройти в укрытия.
Данные об обстреле подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. По информации главы региона, никто не пострадал. Повреждения получили три частных домовладения. В домах выбило окна, посекло заборы и фасады. Повреждена хозпостройка.
В результате происшествия в селе нарушено газоснабжение. Оперативные службы и глава района проводят подомовой обход.
В Сети появились кадры с места происшествия. Тем временем местные жители находят осколки боеприпасов.
Напомним, в субботу, 25 марта, под огнём ВСУ оказались сёла Белянка и Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге.