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Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Нарушено газоснабжение, пострадали дома: последствия обстрела белгородской Графовки

27 марта 2023, 09:56
Фото: Telegram-канал «Радар Белгород»

Губернатор Гладков сообщил об обстреле Графовки в Белгородской области

Около полудня ВСУ обстреляли село Графовка Краснояружского района. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о трёх повреждённых частных домах.
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Обстрел

Около полудня 27 марта село Графовка Краснояружского района попало под обстрел ВСУ. Рассылку от РСЧС местные жители получили около 11:35. Людей попросили незамедлительно пройти в укрытия.

Данные об обстреле подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. По информации главы региона, никто не пострадал. Повреждения получили три частных домовладения. В домах выбило окна, посекло заборы и фасады. Повреждена хозпостройка.

В результате происшествия в селе нарушено газоснабжение. Оперативные службы и глава района проводят подомовой обход.

В Сети появились кадры с места происшествия. Тем временем местные жители находят осколки боеприпасов.

Фото: Telegram-канал «Радар Белгород»

Напомним, в субботу, 25 марта, под огнём ВСУ оказались сёла Белянка и Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. 

Новый обстрел Белгородской области: жителей просят срочно уйти в укрытия
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