«Начни игру». В финале — студентка БГТУ им. В. Г. Шухова

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Белгородскую область по направлению «Партнерский кейс» представили Ростислав Чижов, педагог дополнительного образования Белгородского областного центра детского (юношеского) технического творчества (подразделение «Кванториум»); Александр Лазуренко, ученик 11 класса Белгородского инженерного юношеского лицея-интерната и Алина Козлитина, студентка 5 курса БГТУ им. В. Г. Шухова.
«Проект состоит из двух направлений: командный „Акселератор игровых проектов“ и индивидуальный „Партнерский кейс“. Я участвовала в индивидуальном направлении „дизайн“, в котором соревновались и люди с опытом в игровой индустрии, и те, кто решил попробовать свои силы и в дальнейшем развиваться в этом направлении.
Можно было присоединиться к существующим студиям по разработке игр, создать свою совместно с участниками направлений «Геймдизайн» и «Unity-разработчик». Я получила приглашения от нескольких студий поработать в качестве дизайнера.
Мне очень помогли базовые знания композиции, рисунка и т. п., которые я получила за годы обучения в Архитектурном институте. В полуфинале и финале конкурса обучающие воркшопы и лекции внесли вклад в понимание того, что ожидать от профессии дизайнера в игровой индустрии.
Планирую идти на второй сезон, проект действительно стоящий», — поделилась впечатлениями от участия в финале конкурса Алина.
«Начни игру» — уникальный проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» для талантливых разработчиков игр, дизайнеров, гейм-дизайнеров, программистов и всех, кто хотел бы начать свою карьеру в геймдеве. Проект позволяет молодым разработчикам заявить о себе, выйти на новый уровень профессионального мастерства, создать уникальные игровые проекты и найти партнеров для поддержки своей инициативы. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Принять участие может любой желающий в возрасте от 14 лет, увлекающийся игровой индустрией, желающий не только играть, но и создавать уникальные игровые продукты.