«Начни игру». В финале — студентка БГТУ им. В. Г. Шухова

«Начни игру» — уникальный проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» для талантливых разработчиков игр, дизайнеров, гейм-дизайнеров, программистов и всех, кто хотел бы начать свою карьеру в геймдеве. Проект позволяет молодым разработчикам заявить о себе, выйти на новый уровень профессионального мастерства, создать уникальные игровые проекты и найти партнеров для поддержки своей инициативы. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Принять участие может любой желающий в возрасте от 14 лет, увлекающийся игровой индустрией, желающий не только играть, но и создавать уникальные игровые продукты.