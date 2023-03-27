МСП: За минувший год закупки малого объема составили более 375 млрд рублей

По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, интерес малого бизнеса и микробизнеса к закупкам малого объема объясняется более простыми требованиями к их участникам, что позволяет обойтись без бюрократии. Это дает возможность даже начинающим бизнесменам и самозанятым выступать в качестве поставщиков. Также МСП агрегирует закупки крупных и региональных заказчиков с 78 электронных площадок и корпоративных интернет-магазинов на цифровой платформе МСП.РФ. Благодаря этой платформе было заключено около 2800 договоров на общую сумму 4,1 миллиарда рублей, что фактически означает формирование нового рынка сбыта для товаров и услуг малого предпринимательства.