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МСП: За минувший год закупки малого объема составили более 375 млрд рублей

27 марта 2023, 08:41
Фото: piqsels.com
За прошедший год закупки малого объема по 223-ФЗ (до полумиллиона рублей) в сумме составили 375,3 миллиарда рублей. Это почти в два раза больше, чем в 2021 году, когда данный показатель достиг 194 миллиарда рублей.

По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, интерес малого бизнеса и микробизнеса к закупкам малого объема объясняется более простыми требованиями к их участникам, что позволяет обойтись без бюрократии. Это дает возможность даже начинающим бизнесменам и самозанятым выступать в качестве поставщиков. Также МСП агрегирует закупки крупных и региональных заказчиков с 78 электронных площадок и корпоративных интернет-магазинов на цифровой платформе МСП.РФ. Благодаря этой платформе было заключено около 2800 договоров на общую сумму 4,1 миллиарда рублей, что фактически означает формирование нового рынка сбыта для товаров и услуг малого предпринимательства.

Сервис чаще всего используют бизнесмены в области розничной и оптовой торговли — 33,1%, строительства — 10,5%, создания компьютерного ПО — 5,2%, а также 3,5% предпринимателей, занимающихся архитектурой и инженерно-техническим проектированием, - информирует ИНТЕРФАКС.

Сейчас компании с госучастием должны выполнять не менее 25% закупок от общего объема у малого и среднего бизнеса. Такие требования касаются всех государственных компаний, количество которых достигает 20 тысяч. За соблюдением установленной квоты следят Корпорация МСП и регионы.

Известно, что в апреле минувшего года был запущен сервис «Витрина закупок малого объема» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова. Сервис разработан вместе с крупными заказчиками и электронными торговыми площадками.

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