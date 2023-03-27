МСП: За минувший год закупки малого объема составили более 375 млрд рублей

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:41
По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, интерес малого бизнеса и микробизнеса к закупкам малого объема объясняется более простыми требованиями к их участникам, что позволяет обойтись без бюрократии. Это дает возможность даже начинающим бизнесменам и самозанятым выступать в качестве поставщиков. Также МСП агрегирует закупки крупных и региональных заказчиков с 78 электронных площадок и корпоративных интернет-магазинов на цифровой платформе МСП.РФ. Благодаря этой платформе было заключено около 2800 договоров на общую сумму 4,1 миллиарда рублей, что фактически означает формирование нового рынка сбыта для товаров и услуг малого предпринимательства.
Сервис чаще всего используют бизнесмены в области розничной и оптовой торговли — 33,1%, строительства — 10,5%, создания компьютерного ПО — 5,2%, а также 3,5% предпринимателей, занимающихся архитектурой и инженерно-техническим проектированием, - информирует ИНТЕРФАКС.
Сейчас компании с госучастием должны выполнять не менее 25% закупок от общего объема у малого и среднего бизнеса. Такие требования касаются всех государственных компаний, количество которых достигает 20 тысяч. За соблюдением установленной квоты следят Корпорация МСП и регионы.
Известно, что в апреле минувшего года был запущен сервис «Витрина закупок малого объема» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова. Сервис разработан вместе с крупными заказчиками и электронными торговыми площадками.