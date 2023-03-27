КАМАЗ поставляет более 400 городских и пригородных автобусов в Подмосковье

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В январе нынешнего года КАМАЗ выиграл два аукциона на поставку общественного транспорта для АО «Мострансавто» (крупнейший пассажироперевозчик Подмосковья), пишет riamo.ru.
Согласно первому контракту, предприятие из Набережных Челнов должно поставить 80 городских автобусов, а по второму - 329 пригородных транспортных средств. Отметим, что городские автобусы НЕФАЗ-5299-40-52 из первого контракта уже вышли на маршруты в 9 районах Московского региона. Каждый автобус может одновременно перевозить 105 пассажиров, мест для сидения – 29. НЕФАЗ оборудован всеми нужными в настоящее время устройствами и системами. Речь идет о кондиционерах, камерах видеонаблюдения, электронных маршрутоуказателях и валидаторах для бесконтактной оплаты проезда.
За счет технических решений обеспечивается доступность автобусов для маломобильных граждан. Специально для Подмосковья автобусы раскрашены в фирменные цвета транспорта региона.
По словам директора по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Самата Саттарова, благодаря подписанию соглашения с «Мострансавто» автопроизводитель оказался на высококонкурентном транспортном рынке московского региона, расширив там территорию своего присутствия.
Саттаров назвал ввод в эксплуатацию автобусов от КАМАЗа важным событием для жителей Москвы и области. Машины, собранные на этом предприятии, для перевозки населения в пригородном сообщении и на маршрутах Подмосковья задействуют в первый раз. Местные жители по достоинству оценят современные автобусы НЕФАЗ.
Между тем началась досрочная поставка пригородных автобусов. Новый пассажирский транспорт не так давно пополнил линейку компании. Рестайлинговый пригородный автобус НЕФАЗ впервые продемонстрировали на международной выставке BW Expo-2022. Машины оснащены накопительной площадкой и аппарелью для перевозки маломобильных людей. Помимо этого, на автобусах установлена автоматическая коробка передач и независимая передняя подвеска. Данное решение обеспечивает комфорт и маневренность. Гарантией безопасности стал стальной каркас кузова с боковыми панелями из композитного материала. На автобусах КАМАЗа увеличено число отопителей в салоне. Их пять. За счет этого поддерживается необходимая температура в салоне при любой погоде.
Из статистики следует, что каждый день в Московской области общественным транспортом пользуются два миллиона местных жителей. Столь высокая нагрузка требует регулярного пополнения парка современными автобусами, пояснили представители КАМАЗа.