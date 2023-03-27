КАМАЗ поставляет более 400 городских и пригородных автобусов в Подмосковье

Между тем началась досрочная поставка пригородных автобусов. Новый пассажирский транспорт не так давно пополнил линейку компании. Рестайлинговый пригородный автобус НЕФАЗ впервые продемонстрировали на международной выставке BW Expo-2022. Машины оснащены накопительной площадкой и аппарелью для перевозки маломобильных людей. Помимо этого, на автобусах установлена автоматическая коробка передач и независимая передняя подвеска. Данное решение обеспечивает комфорт и маневренность. Гарантией безопасности стал стальной каркас кузова с боковыми панелями из композитного материала. На автобусах КАМАЗа увеличено число отопителей в салоне. Их пять. За счет этого поддерживается необходимая температура в салоне при любой погоде.