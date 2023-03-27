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Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Исследование: зарплата в белгородских сёлах превысила 41 тыс. рублей

27 марта 2023, 11:41
Фото: 1MI

Курская область обошла Белгородскую по зарплатам в сёлах

В 2022 году средняя зарплата в малых и средних населённых пунктах Белгородской области составляла 41,5 тыс. рублей, следует из рейтинга РИА «Новости». За год прирост составил 15,6%. Выше показатель в Центральном Черноземье у ближайшего соседа — Курской области.

Средняя зарплата жителей малых и средних населённых пунктов Белгородской области в 2022 году сложилась в размере 41,5 тыс. рублей. Отношение зарплаты к стандартному набору товаров и услуг составило 2,41.

За минувший год средняя зарплата у селян в регионе выросла на 15,6%. Отношение зарплаты в сельской местности к городской составило 75,6%.

По отношению зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг Белгородская область оказалась на втором месте среди регионов Центрального Черноземья и на 32-м среди регионов России.

На первом месте в Центрально-Чернозёмном районе — Курская область. Средняя зарплата в курских сёлах составила 43,1 тыс. рублей. Отношение зарплаты к стоимости фиксированного набора — 2,45. В рейтинге регион занял 28-е место.

Липецкая область на третьем месте среди регионов-соседей по ЦЧР и на 35-м по РФ. Средняя зарплата — 39,8 тыс. рублей, отношение зарплаты в сёлах к набору услуг и товаров — 2,29.

Воронежская область на четвёртом месте по ЦЧР и на 50-м по России. Средняя зарплата в малых и средних населённых пунктах — 39 тыс. рублей, отношение зарплаты к услугам и товарам — 2,08.

На последнем месте в Центральном Черноземье оказалась Тамбовская область В стране она заняла 60-е место. В среднем тамбовчане в сёлах получают 34,5 тыс. рублей, отношение зарплаты к стоимости фиксированного набора — 1,96.

Самые высокие зарплаты сложились в малых и средних населенных пунктах Чукотского АО (122 тыс. рублей), Магаданской области (116,9 тыс.), Ямало-Ненецкого АО (115,7 тыс.), Ненецкого АО (104,7 тыс.), Якутии (90,5 тыс.).

Напомним, что самая высокая средняя зарплата в Белгородской области — у работников металлургической отрасли. Однако она ниже, чем у сотрудников той же отрасли в Липецкой области.

Средняя зарплата металлургов в Липецкой области оказалась выше, чем в Белгородской
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#Ольга Аксёнова#Зарплата#Сёла#Рейтинг#Экономика#Белгородская область
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