Гладков попросил не проводить субботники в выходные дни

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
В ходе оперсовещания в правительстве обсудили начало проведения субботников. Губернатор попросил не проводить субботники в регионе в выходные дни, так как это вызывает «резкое отторжение у людей».
В выходной день у всех свои планы. В идеале субботники должны проходить в пятницу, во второй половине дня. Раньше закончили на работе, вышли поработали 2-3 часа и немножко пораньше вернулись домой. Субботник — исключительно добровольная история. Я надеюсь, что все жители позитивно откликнутся, потому что понимаем, что наводим порядок сами за собой.
Вячеслав Гладков
Также Вячеслав Гладков отметил, что в первую очередь необходимо убрать «подснежники» — снег сходит, появляется мусор в лесополосах, в оврагах, на склонах, в зонах отдыха и парках: «Как только позволяет погода, необходимо максимально быстро убирать эти зоны. В грязь никто не заставляет лезть, но как только подсохнет, сразу выходим и убираем».
В приграничным районах Гладков поручил соблюдать технику безопасности. Также губернатор напомнил, что субботники не должны быть заменой работы коммунальных служб.