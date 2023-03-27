Гладков попросил не проводить субботники в выходные дни

Также Вячеслав Гладков отметил, что в первую очередь необходимо убрать «подснежники» — снег сходит, появляется мусор в лесополосах, в оврагах, на склонах, в зонах отдыха и парках: «Как только позволяет погода, необходимо максимально быстро убирать эти зоны. В грязь никто не заставляет лезть, но как только подсохнет, сразу выходим и убираем».