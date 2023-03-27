Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:40

Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

Гладков попросил не проводить субботники в выходные дни

27 марта 2023, 06:40
Фото: 1MI
По словам губернатора, уборки должны проходить по пятницам, во второй половине дня. Информацию губернатор озвучил в ходе оперсовещания 27 марта.

В ходе оперсовещания в правительстве обсудили начало проведения субботников. Губернатор попросил не проводить субботники в регионе в выходные дни, так как это вызывает «резкое отторжение у людей».

В выходной день у всех свои планы. В идеале субботники должны проходить в пятницу, во второй половине дня. Раньше закончили на работе, вышли поработали 2-3 часа и немножко пораньше вернулись домой. Субботник — исключительно добровольная история. Я надеюсь, что все жители позитивно откликнутся, потому что понимаем, что наводим порядок сами за собой.
Вячеслав Гладков

Также Вячеслав Гладков отметил, что в первую очередь необходимо убрать «подснежники» — снег сходит, появляется мусор в лесополосах, в оврагах, на склонах, в зонах отдыха и парках: «Как только позволяет погода, необходимо максимально быстро убирать эти зоны. В грязь никто не заставляет лезть, но как только подсохнет, сразу выходим и убираем».

В приграничным районах Гладков поручил соблюдать технику безопасности. Также губернатор напомнил, что субботники не должны быть заменой работы коммунальных служб.

Читайте также:
В Белгороде в рамках субботника наведут порядок в урочище СосновкаВячеслав Гладков разрешил проводить субботники в лесах Весёлой ЛопаниВ Белгороде за уборку платных парковок УБГБ заплатят 6 млн рублей
#Алина Харина#Субботник#Уборка#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Нарушено газоснабжение, пострадали дома: последствия обстрела белгородской Графовки
Сегодня, 09:56
В боях под Макеевкой погиб доброволец из Белгородской области
Сегодня, 08:01
Суд отказал Александру Сергиенко в переводе под домашний арест
Сегодня, 09:56
Сергиенко попросил оставить его под домашним арестом из-за серьёзной болезни почек
Сегодня, 09:22
Если ругаться на светофор, быстрее он не заработает: Гладков — о работе номера 122
Сегодня, 07:12
Белгородэнерго с начала года подключило к сетям восемь медучреждений
Сегодня, 11:11