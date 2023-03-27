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Posted Вчера, 20:25

Published Вчера, 20:25

Modified Вчера, 20:26

Updated Вчера, 20:26

Георгиев заявил, что рассчитывал завершить матч с «Аризоной» в овертайме

27 марта 2023, 20:25
Вратарь «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев высказался о матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором его клуб обыграл «Аризону Койотис» (4:3 Б).

Голкипер признался, что надеялся на своих партнеров по команде, которые, упустив победу в основное время, должны были забрасывать в овертайме и выигрывать встречу. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу лиги.

Что касается серии буллитов, то, по словам вратаря, он просто старался эффективно делать свою работу, что в итоге и привело к успеху «лавин».

Россиянин не пропустил ни одной шайбы в серии послематчевых бросков.



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