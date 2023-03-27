Георгиев заявил, что рассчитывал завершить матч с «Аризоной» в овертайме

Posted Вчера, 20:25
Published Вчера, 20:25
Modified Вчера, 20:26
Updated Вчера, 20:26
Голкипер признался, что надеялся на своих партнеров по команде, которые, упустив победу в основное время, должны были забрасывать в овертайме и выигрывать встречу. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу лиги.
Что касается серии буллитов, то, по словам вратаря, он просто старался эффективно делать свою работу, что в итоге и привело к успеху «лавин».
Россиянин не пропустил ни одной шайбы в серии послематчевых бросков.