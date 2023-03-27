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Если ругаться на светофор, быстрее он не заработает: Гладков — о работе номера 122

27 марта 2023, 07:12
Фото: 1MI

Белгородцы жалуются на некорректную работу единого номера записи к врачу

В ходе оперсовещания министр общественных коммуникаций Оксана Тарантова доложила губернатору о жалобах белгородцев на здравоохранение. Часто местные жители жаловались на запись на приём к врачу.

По словам Оксаны Тарантовой, в топе обращений три года подряд находится тема записи на приём к врачу. В частности, местные жители жалуются на некорректную работу номера 122.

Есть жалобы, что невозможно дозвониться, долго ждут соединение, просят вернуть регистратуры в поликлинику (до пяти обращений в неделю). Больше всего обращений — городская поликлиника Белгорода, Старооскольская окружная больница, Белгородская ЦРБ.
Оксана Тарантова

Вячеслав Гладков отметил, что необходимо проводить разъяснительную работу с населением, особенно со старшим поколением. Гладков предложил снять обучающие ролики о работе номера 122, работать с населением через соцзащиту, районные газеты.

Человек берёт трубку, он ещё не привык, что разговаривает с машиной. В эмоциях здесь смысла нет. Если должна быть пауза в несколько секунд, она просто должна быть. К этому просто нужно привыкнуть. Как светофор — можно подойти ругаться с ним, но от этого он быстрее не заработает. Для этого и определили эти циферки, которые мигают на светофоре, чтобы активные граждане могли снять своё напряжение.
Вячеслав Гладков
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#Врач#Запись к врачу#Жалобы#Медицина#Белгородская область#Губернатор#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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