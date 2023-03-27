Если ругаться на светофор, быстрее он не заработает: Гладков — о работе номера 122

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
По словам Оксаны Тарантовой, в топе обращений три года подряд находится тема записи на приём к врачу. В частности, местные жители жалуются на некорректную работу номера 122.
Есть жалобы, что невозможно дозвониться, долго ждут соединение, просят вернуть регистратуры в поликлинику (до пяти обращений в неделю). Больше всего обращений — городская поликлиника Белгорода, Старооскольская окружная больница, Белгородская ЦРБ.
Оксана Тарантова
Вячеслав Гладков отметил, что необходимо проводить разъяснительную работу с населением, особенно со старшим поколением. Гладков предложил снять обучающие ролики о работе номера 122, работать с населением через соцзащиту, районные газеты.
Человек берёт трубку, он ещё не привык, что разговаривает с машиной. В эмоциях здесь смысла нет. Если должна быть пауза в несколько секунд, она просто должна быть. К этому просто нужно привыкнуть. Как светофор — можно подойти ругаться с ним, но от этого он быстрее не заработает. Для этого и определили эти циферки, которые мигают на светофоре, чтобы активные граждане могли снять своё напряжение.
Вячеслав Гладков