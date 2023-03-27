БФТ-Холдинг и BSS дополнили голосовой помощник тульского Минздрава 16 сценариями

Вместе с расширением возможностей по входящим запросам голосовой робот обучен исходящим обзвонам. Теперь контактный центр Минздрава Тульской области в автоматизированном режиме напоминает о записи, проводит опросы пациентов, проходящих амбулаторное лечение, а также обзванивает жителей региона по ряду медицинских профилей, таких как кардиология или гипертония. Кроме того, система отслеживает освободившиеся слоты, появляющиеся в процессе подтверждения записи на приём к врачу, и предлагает их заинтересованным гражданам. Это помогает Минздраву ТО тщательно отслеживать качество оказания текущих услуг и вносить изменения в сложившиеся бизнес-процессы по обслуживанию населения, а также повышает доступность получения медицинских услуг. По итогам проекта было проведено тестирование новой функциональности, демонстрация и обучение пользователей, а также вывод робота в опытную эксплуатацию.