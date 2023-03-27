БФТ-Холдинг и BSS дополнили голосовой помощник тульского Минздрава 16 сценариями

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
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Updated Сегодня, 13:23
Разработчики дополнительно настроили 11 входящих и 5 исходящих сценариев. Теперь общее количество сценариев для автоматизированных консультаций населения достигло 30. Процент полной автоматизации робота при этом составляет 24%, что позволяет ему обрабатывать свыше 14 тыс. вызовов в сутки.
Голосовой помощник был внедрен в контактный центр Минздрава Тульской области в 2021 году с целью организации консультации граждан по вопросам, связанным с COVID-19. Сегодня робот консультирует граждан по популярным вопросам и самостоятельно обрабатывает от 6 до 9 тыс. входящих и от 8 до 11 тыс. исходящих звонков. Это позволяет снять с операторов рутинную работу и автоматически отвечать на наиболее частотные запросы, такие как уточнение режима работы медицинского учреждения, проверка свободных слотов или запись на приём к врачам.
В рамках модернизации программного решения было реализовано несколько новых интеграционных и консультационных сценариев. Эксперты провели интеграцию голосового робота с Региональной информационной системой здравоохранения Тульской области (РИСЗ ТО), настройку интерфейса для управления решением, а также наполнение системы базой знаний, необходимой для ответов на запросы пациентов.
Теперь речевой помощник сможет обрабатывать запросы отмены записи на приём, оформлять вызов врача на дом и принимать заявки на обратные звонки по вопросам оказания медицинской помощи. Благодаря интеграции с РИСЗ ТО робот самостоятельно обращается в источники данных и по запросу предоставляет нужную информацию пациентам.
Вместе с расширением возможностей по входящим запросам голосовой робот обучен исходящим обзвонам. Теперь контактный центр Минздрава Тульской области в автоматизированном режиме напоминает о записи, проводит опросы пациентов, проходящих амбулаторное лечение, а также обзванивает жителей региона по ряду медицинских профилей, таких как кардиология или гипертония. Кроме того, система отслеживает освободившиеся слоты, появляющиеся в процессе подтверждения записи на приём к врачу, и предлагает их заинтересованным гражданам. Это помогает Минздраву ТО тщательно отслеживать качество оказания текущих услуг и вносить изменения в сложившиеся бизнес-процессы по обслуживанию населения, а также повышает доступность получения медицинских услуг. По итогам проекта было проведено тестирование новой функциональности, демонстрация и обучение пользователей, а также вывод робота в опытную эксплуатацию.
Проект по модернизации речевого робота Минздрава Тульской области был запущен с целью сокращения времени ожидания пациентов в моменты пиковых нагрузок, а также обеспечения круглосуточной обработки входящих звонков. На линиях кол-центра ежедневно работают порядка 50 сотрудников. Расширение функциональности голосового робота позволяет нам сократить трудозатраты на обработку типовых запросов, а также оптимизировать операционные расходы на кол-центр за счет сокращения времени обработки обращений. Всего за 3 месяца работы обновленный речевой помощник смог самостоятельно обработать 353 786 вызовов. Мы планируем, что в будущем это количество будет только расти, как и количество пациентов, довольных качеством обслуживания.
Андрей Клименов, руководитель контактного центра Министерства здравоохранения Тульской области.
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