Белгородцы боятся выходить на субботники

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
В 2023 году жители Белгородской области с опаской отнеслись к объявленным субботникам. Связано это с «жёлтым» уровнем опасности и периодическими обстрелами, которые оставляют свои следы. Один из местных жителей обратился к губернатору. Его заинтересовало, как обеспечат безопасность людей и что будут делать с подозрительными предметами.
В Белгородской области анонсировали проведение субботника на 1 апреля. Как будет обеспечена безопасность граждан во время участия в субботнике, учитывая жёлтый уровень опасности? Разрешается ли перемещать подозрительные предметы без согласования со спецслужбами? Будет ли организовано дежурство специалистов?
Андрей, белгородец
Главе региона Вячеславу Гладкову не понравились вопросы Андрея. Он отметил, что субботник — добровольное мероприятие, которое можно не посещать. А меры безопасности принимались и ранее. Сейчас — не исключение.
Субботник не планируется проводить вдоль границы и в тех местах, где опасно, происходит обстрел территории и есть минирование. Нужно ли обращать внимание на опасные предметы? Конечно. Всё в рамках здравого смысла и необходимости убраться в нашем общем доме — Белгородской области. Все необходимые меры безопасности принимались и будут приниматься.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, в Белгороде план весенних субботников уже утвердили. Всего в течение апреля будет 11 мероприятий.