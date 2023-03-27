Белгородцы боятся выходить на субботники

В 2023 году жители Белгородской области с опаской отнеслись к объявленным субботникам. Связано это с «жёлтым» уровнем опасности и периодическими обстрелами, которые оставляют свои следы. Один из местных жителей обратился к губернатору. Его заинтересовало, как обеспечат безопасность людей и что будут делать с подозрительными предметами.