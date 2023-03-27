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Published Сегодня, 11:36

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Updated Сегодня, 11:38

Белгородскую область в 2022 году посетили 11 популярных блогеров России

27 марта 2023, 11:36
Фото: 1MI
В ходе оперсовещания правительства области Ия Подзолкова, начальник управления по туризму, рассказала об итогах работы туристической сферы региона в 2022 году.

Как сообщила Ия Подзолкова, в прошлом году Белгородскую область посетили 11 молодых популярных блогеров со всей России. Блогеры посмотрели все туристические места региона.

Мы продвигаем информационные блог-туры. Это инструмент, которым всегда пользуется туриндустрия, чтобы максимально осветить свой потенциал.
Ия Подзолкова

Отметим, что основными видами туризма в регионе являются: культурно-познавательный, патриотический, школьный, промышленный, событийный, сельский и гастрономический.

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#Туристическая сфера#Блогеры#Общество#Белгородская область#Ия Подзолкова#Алина Харина
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