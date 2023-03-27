Белгородскую область в 2022 году посетили 11 популярных блогеров России

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Как сообщила Ия Подзолкова, в прошлом году Белгородскую область посетили 11 молодых популярных блогеров со всей России. Блогеры посмотрели все туристические места региона.
Мы продвигаем информационные блог-туры. Это инструмент, которым всегда пользуется туриндустрия, чтобы максимально осветить свой потенциал.
Ия Подзолкова
Отметим, что основными видами туризма в регионе являются: культурно-познавательный, патриотический, школьный, промышленный, событийный, сельский и гастрономический.