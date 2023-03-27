Белгородская область будет сотрудничать с Запорожской в сфере туризма

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:46
Белгородская и Запорожская области заключили официальное соглашение о сотрудничестве. Подписание состоялось на международной туристической выставке «Интурмаркет».
Согласно соглашению регионы будут взаимно поддерживать инициативы и мероприятия, способствовать формированию единого туристского пространства, а также использовать медиаресурсы друг друга для взаимного продвижения.
Такое сотрудничество будет способствовать реализации ключевых направлений национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В рамках проекта планируется увеличить к 2030 году количество путешествий по России до 140 млн в год.
Белгородская область ранее подписала соглашения с Санкт-Петербургом, Республикой Башкортостан, Волгоградской и Воронежской областями.