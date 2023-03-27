Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

Белгородская область будет сотрудничать с Запорожской в сфере туризма

27 марта 2023, 08:45
Фото: 1MI
туристы
Регионы будут оказывать взаимную поддержку инициатив и мероприятий, способствовать созданию единого туристского пространства, использовать свои медиаресурсы для взаимного продвижения, сообщили в правительстве Белгородской области.
Сюжет
Туризм

Белгородская и Запорожская области заключили официальное соглашение о сотрудничестве. Подписание состоялось на международной туристической выставке «Интурмаркет».

Согласно соглашению регионы будут взаимно поддерживать инициативы и мероприятия, способствовать формированию единого туристского пространства, а также использовать медиаресурсы друг друга для взаимного продвижения.

Такое сотрудничество будет способствовать реализации ключевых направлений национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В рамках проекта планируется увеличить к 2030 году количество путешествий по России до 140 млн в год.

Белгородская область ранее подписала соглашения с Санкт-Петербургом, Республикой Башкортостан, Волгоградской и Воронежской областями.



Белгородская область начнёт сотрудничество по туризму с тремя регионами РФ
Узнать подробнее
Читайте также:
На развитие школьного туризма Белгородской области выделили более 63 млн рублейБелгородцев огорчило написанное с ошибкой слово на входе в центр туризмаБелгородская область потратит 3 млн рублей на участие в выставке по туризму в Москве
#Ольга Аксёнова#Туризм#Сотрудничество регионов#Общество#Белгородская область#Запорожская область
Подпишитесь
Нарушено газоснабжение, пострадали дома: последствия обстрела белгородской Графовки
Сегодня, 09:56
В боях под Макеевкой погиб доброволец из Белгородской области
Сегодня, 08:01
Суд отказал Александру Сергиенко в переводе под домашний арест
Сегодня, 09:56
Сергиенко попросил оставить его под домашним арестом из-за серьёзной болезни почек
Сегодня, 09:22
Если ругаться на светофор, быстрее он не заработает: Гладков — о работе номера 122
Сегодня, 07:12
Белгородэнерго с начала года подключило к сетям восемь медучреждений
Сегодня, 11:11