Белгородка продала квартиру за 2,2 млн, чтобы «выписать постороннего» из жилья

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Мошенники обманули 72-летнюю жительницу Валуйского горокруга на 2,3 млн рублей, представившись правоохранителями. Женщина продала свою квартиру, а деньги передала аферистам.
Первый раз злоумышленники позвонили пенсионерке 9 февраля и сообщили, что неизвестный мужчина пытался снять с её счёта 100 тыс. рублей по выданной ею доверенности. Пожилая белгородка объяснила, что такой суммы у неё нет, однако аферисты не остановились. Они представились сотрудниками банка и убедили её взять кредит на аналогичную сумму. Деньги пенсионерка перечислила на указанные ими реквизиты.
Через несколько дней белгородке ещё раз позвонили якобы правоохранители и рассказали, что в её квартире незаконно зарегистрирован человек. Чтобы его «выписать», от пенсионерки требовалось провести фиктивную сделку по купле-продаже жилья.
Пожилая женщина обратилась к риелтору, а затем перевела полученный от покупателя задаток (320 тыс. рублей) мошенникам. Когда ей заплатили полностью, деньги (1,9 млн рублей) она также перевела аферистам.
Потерпевшая заподозрила неладное, когда злоумышленники перестали отвечать на её звонки. Обратиться в полицию женщину убедил зять. Пенсионерка на эти деньги планировала купить квартиру в другом регионе.
Возбуждено уголовное дело за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Личности злоумышленников устанавливают.