Белгородка продала квартиру за 2,2 млн, чтобы «выписать постороннего» из жилья

Первый раз злоумышленники позвонили пенсионерке 9 февраля и сообщили, что неизвестный мужчина пытался снять с её счёта 100 тыс. рублей по выданной ею доверенности. Пожилая белгородка объяснила, что такой суммы у неё нет, однако аферисты не остановились. Они представились сотрудниками банка и убедили её взять кредит на аналогичную сумму. Деньги пенсионерка перечислила на указанные ими реквизиты.