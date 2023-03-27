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Белгородэнерго с начала года подключило к сетям восемь медучреждений

27 марта 2023, 11:11
Фото: Белгородэнерго
За январь — февраль текущего года филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» обеспечил электроснабжение ещё восьми новых офисов семейного врача и фельдшерско-акушерских пунктов, построенных по программе «Развитие здравоохранения» в городах и селах области.

К сетям подключены медучреждения в Белгороде, на улицах Орлова и Молодежная, в поселке Дубовое, селе Яблоново Корочанского района, Беловское Белгородского района, Тетеревино Прохоровского района, а также поселке Отрадовский и селе Отрадовка Краснояружского района. Суммарная присоединенная мощность объектов составила 220 кВт.

Для обеспечения надежного и качественного энергоснабжения медучреждений филиал построил и реконструировал порядка километра воздушных и кабельных линий электропередачи, установил шкафы учета электроэнергии, после чего осуществил фактическую подачу электроэнергии.

Фото: Белгородэнерго

Напомним, в прошлом году Белгородэнерго обеспечило электроснабжение 34 ФАПов и двух инфекционных центров совокупной мощностью 3000 кВт.

Все работы по подготовке линий электропередачи и выделению мощности медучреждениям первичного звена выполняются в приоритетном порядке, ведь от этого напрямую зависит качество жизни белгородцев даже в самых отдалённых сёлах. Энергетики подают электроэнергию без промедления, по факту готовности внутренних сетей электроснабжения объекта.
и. о. заместителя генерального директора — директора филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.
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