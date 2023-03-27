Белгородэнерго с начала года подключило к сетям восемь медучреждений

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
К сетям подключены медучреждения в Белгороде, на улицах Орлова и Молодежная, в поселке Дубовое, селе Яблоново Корочанского района, Беловское Белгородского района, Тетеревино Прохоровского района, а также поселке Отрадовский и селе Отрадовка Краснояружского района. Суммарная присоединенная мощность объектов составила 220 кВт.
Для обеспечения надежного и качественного энергоснабжения медучреждений филиал построил и реконструировал порядка километра воздушных и кабельных линий электропередачи, установил шкафы учета электроэнергии, после чего осуществил фактическую подачу электроэнергии.
Напомним, в прошлом году Белгородэнерго обеспечило электроснабжение 34 ФАПов и двух инфекционных центров совокупной мощностью 3000 кВт.
Все работы по подготовке линий электропередачи и выделению мощности медучреждениям первичного звена выполняются в приоритетном порядке, ведь от этого напрямую зависит качество жизни белгородцев даже в самых отдалённых сёлах. Энергетики подают электроэнергию без промедления, по факту готовности внутренних сетей электроснабжения объекта.
и. о. заместителя генерального директора — директора филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.