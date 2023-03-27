Белгородэнерго с начала года подключило к сетям восемь медучреждений

К сетям подключены медучреждения в Белгороде, на улицах Орлова и Молодежная, в поселке Дубовое, селе Яблоново Корочанского района, Беловское Белгородского района, Тетеревино Прохоровского района, а также поселке Отрадовский и селе Отрадовка Краснояружского района. Суммарная присоединенная мощность объектов составила 220 кВт.