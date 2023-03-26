В Старом Осколе водитель отечественного авто выехал на встречку и врезался в иномарку

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25 марта в Старом Осколе около 11:10 часов 64-летний водитель на LADA Vesta при повороте налево на улице Мира выехал на встречную полосу. В результате машина столкнулась с автомобилем Ford Focus под управлением 49-летнего водителя.
В ходе ДТП пострадали 72-летняя и 45-летний пассажиры LADA Vesta.
Напомним, что 24 марта в Старооскольком горокруге в ДТП пострадал пятилетний ребёнок. 43-летний водитель, управляя ВАЗом, при выезде с второстепенной дороги не уступил автомобилю «Хундай Гетц». Ребёнок — пассажир отечественной легковушки.