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В Старом Осколе водитель отечественного авто выехал на встречку и врезался в иномарку

26 марта 2023, 09:40
Фото: 1MI
ДТП произошло вчера, 25 марта. В аварии пострадали два человека, сообщает УГИБДД по Белгородской области.

25 марта в Старом Осколе около 11:10 часов 64-летний водитель на LADA Vesta при повороте налево на улице Мира выехал на встречную полосу. В результате машина столкнулась с автомобилем Ford Focus под управлением 49-летнего водителя.

В ходе ДТП пострадали 72-летняя и 45-летний пассажиры LADA Vesta.

Фото: УГИБДД России по Белгородской области

Напомним, что 24 марта в Старооскольком горокруге в ДТП пострадал пятилетний ребёнок. 43-летний водитель, управляя ВАЗом, при выезде с второстепенной дороги не уступил автомобилю «Хундай Гетц». Ребёнок — пассажир отечественной легковушки.

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#Аварии#Происшествия#Старый Оскол#Алина Харина
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