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В РЭО обратили внимание россиян на содержание золота в отходах электроники

26 марта 2023, 10:14
Фото: piqsels.com
Генеральный директор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев заявил, что в отходах электронного и электрического оборудования (ОЭЭО) содержатся драгоценные металлы, включая золото.

Он пояснил, что каждый год жители России отправляют на полигоны 500 килограммов золота в составе старой бытовой техники, в то время как вышедшую из строя или морально устаревшую электронику можно было бы сдавать на переработку в пункты приема вторсырья или магазины электроники. Об этом пишет gorod55.ru.

По словам гендиректора РЭО, в будущем россиянам могут официально разрешить заниматься добычей золота, так как к принятию готовится законопроект «О старательской деятельности», касающийся Дальневосточного и Арктического регионов. Однако уже сейчас все без исключения российские граждане могут находить золото, не выходя из дома, — в старой бытовой технике, сообщил Буцаев.

«Мы не призываем заниматься его извлечением в домашних условиях, но можем рекомендовать сдавать технику на переработку», — уточнил он.

Глава РЭО также рассказал, что на сегодняшний день в России перерабатывается лишь пять процентов ОЭЭО. В настоящее время Российский экологический оператор работает над формированием реестра добросовестных утилизаторов и определением требований к утилизации электротехники. По его словам, это должно стать важным шагом к развитию экономики замкнутого цикла в стране. В реестр войдут верифицированные утилизаторы с подтвержденными мощностями и источниками сырья. Предполагается, что в будущем закрыть свою ответственность в рамках расширенной ответственности производителя можно будет только у утилизаторов, вошедших в этот реестр.

Денис Буцаев подчеркнул, что это необходимо для организации централизованного сбора электронных и электрических отходов и их глубокой утилизации. Кроме того, по его словам, важно сформулировать четкие требования к обращению с ОЭЭО и принять меры к внедрению регулирования обращения с ОЭЭО на законодательном уровне.

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