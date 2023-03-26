В РЭО обратили внимание россиян на содержание золота в отходах электроники

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Он пояснил, что каждый год жители России отправляют на полигоны 500 килограммов золота в составе старой бытовой техники, в то время как вышедшую из строя или морально устаревшую электронику можно было бы сдавать на переработку в пункты приема вторсырья или магазины электроники. Об этом пишет gorod55.ru.
По словам гендиректора РЭО, в будущем россиянам могут официально разрешить заниматься добычей золота, так как к принятию готовится законопроект «О старательской деятельности», касающийся Дальневосточного и Арктического регионов. Однако уже сейчас все без исключения российские граждане могут находить золото, не выходя из дома, — в старой бытовой технике, сообщил Буцаев.
«Мы не призываем заниматься его извлечением в домашних условиях, но можем рекомендовать сдавать технику на переработку», — уточнил он.
Глава РЭО также рассказал, что на сегодняшний день в России перерабатывается лишь пять процентов ОЭЭО. В настоящее время Российский экологический оператор работает над формированием реестра добросовестных утилизаторов и определением требований к утилизации электротехники. По его словам, это должно стать важным шагом к развитию экономики замкнутого цикла в стране. В реестр войдут верифицированные утилизаторы с подтвержденными мощностями и источниками сырья. Предполагается, что в будущем закрыть свою ответственность в рамках расширенной ответственности производителя можно будет только у утилизаторов, вошедших в этот реестр.
Денис Буцаев подчеркнул, что это необходимо для организации централизованного сбора электронных и электрических отходов и их глубокой утилизации. Кроме того, по его словам, важно сформулировать четкие требования к обращению с ОЭЭО и принять меры к внедрению регулирования обращения с ОЭЭО на законодательном уровне.