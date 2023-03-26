В РЭО обратили внимание россиян на содержание золота в отходах электроники

Глава РЭО также рассказал, что на сегодняшний день в России перерабатывается лишь пять процентов ОЭЭО. В настоящее время Российский экологический оператор работает над формированием реестра добросовестных утилизаторов и определением требований к утилизации электротехники. По его словам, это должно стать важным шагом к развитию экономики замкнутого цикла в стране. В реестр войдут верифицированные утилизаторы с подтвержденными мощностями и источниками сырья. Предполагается, что в будущем закрыть свою ответственность в рамках расширенной ответственности производителя можно будет только у утилизаторов, вошедших в этот реестр.