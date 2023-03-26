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Published Сегодня, 07:22

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Updated Сегодня, 07:24

В Чернянке благоустроят сквер у памятника «Скорбящая мать»

26 марта 2023, 07:22
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Как сообщает правительство области, этот объект местные жители выбрали в ходе голосования за проекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды».

В Чернянке началось благоустройство территории у памятника «Скорбящая мать». Работы проводятся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Сейчас на территорию завозят строительные материалы. Рабочие снимают старую плитку. В сквере создадут зону для тихого отдыха, заменят плитку, установят скамейки и урны. Кроме того, на территории обновят газоны и клумбы, а также освещение. Работы планируется завершить к октябрю 2023 года.

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

Напомним, что общественные пространства благоустроят в пяти районах области. В Новом Осколе работы запланированы в Центральном парке. Строители создадут сухие фонтаны, различные качели и другие активности. Работы также ведутся в Белгороде, Алексеевке и в Ракитном. Приёмку работ проведут в рамках общественных слушаний.

Общественные пространства благоустроят в пяти районах Белгородской области
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#Алина Харина#Памятник#Общество#Чернянка
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