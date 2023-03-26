В Чернянке благоустроят сквер у памятника «Скорбящая мать»

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
В Чернянке началось благоустройство территории у памятника «Скорбящая мать». Работы проводятся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
Сейчас на территорию завозят строительные материалы. Рабочие снимают старую плитку. В сквере создадут зону для тихого отдыха, заменят плитку, установят скамейки и урны. Кроме того, на территории обновят газоны и клумбы, а также освещение. Работы планируется завершить к октябрю 2023 года.
Напомним, что общественные пространства благоустроят в пяти районах области. В Новом Осколе работы запланированы в Центральном парке. Строители создадут сухие фонтаны, различные качели и другие активности. Работы также ведутся в Белгороде, Алексеевке и в Ракитном. Приёмку работ проведут в рамках общественных слушаний.