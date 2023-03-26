В Чернянке благоустроят сквер у памятника «Скорбящая мать»

Сейчас на территорию завозят строительные материалы. Рабочие снимают старую плитку. В сквере создадут зону для тихого отдыха, заменят плитку, установят скамейки и урны. Кроме того, на территории обновят газоны и клумбы, а также освещение. Работы планируется завершить к октябрю 2023 года.