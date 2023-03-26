В БелГУ новый ректор, а в СИЗО за взятки сидит второй мэр за месяц: итоги недели

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Ещё одного бывшего мэра подозревают во взяточничестве. Экс-главу Старого Оскола Александра Сергиенко задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере — на него завели три уголовных дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ.
Речь идёт о сумме свыше 15 млн рублей. Это имущество, деньги и предоставление незаконных услуг. Также следователи сообщили, что с 2017 по 2021 год Сергиенко помогал белгородским бизнесменам в получении документов на строительство объектов недвижимости и приобретении земельных участков в аренду.
Ещё неделю назад Александр Сергиенко отдыхал в Кисловодске, а теперь его заключили под стражу — такую меру пресечения избрали в Свердловском райсуде.
Белгородец, который вошёл в наш топ-100 влиятельных людей Белгородской области и занял в нём 14-е место, совсем недавно покинул свою должность. Олег Полухин руководил НИУ «БелГУ» больше десяти лет. А 21 марта 2023 года стал его последним днём в должности ректора.
Теперь управляет университетом бывший референт губернатора по экономическим вопросам — Евгения Карловская. Она вступила в должность и. о. ректора 22 марта. У Карловской есть степень доктора наук, также она входит в кадровый резерв Министерства науки и образования.
Точки роста вуза я вижу в живом диалоге с властью, индустриальными партнёрами, студентами и с коллективом университета.
Евгения Карловская, и. о. ректора НИУ «БелГУ»
Суды, связанные с книгой Моностона «Евангелие от Елизаветы», продолжаются. Это то самое «Евангелие», которое цитировал экс-губернатор Савченко в своём «Потрясении».
В Белгородской области есть даже секта «Моностон». Её последователями, например, назвали наших депутатов — Валерия Сергачёва и Ольгу Павлову. Секта могла принести ущерб нацбезопасности России. Именно так считают эксперты, о чём и сообщили в Октябрьском райсуде. К слову, Сергачёв во время заседания признался, что живёт в построенном ските, молится по пять часов в день и может видеть будущее.
Анализировали книгу с точки зрения психологии, лингвистики и религии в Московском государственном лингвистическом университете. К какому выводу пришли специалисты — рассказываем здесь.
Напомним, экс-мэра Белгорода Антона Иванова заключили под стражу. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору — по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Речь идёт об автомобиле.
Интересно, что во время рассмотрения апелляции Иванова упомянули Александра Барыбина, директора «ПромАгроСтрой». Он заявил, что его компания не получала деньги за «БМВ» от бывшей жены Иванова, хотя ранее она заявляла, что это её транспорт, за который она заплатила.
А примечательно здесь то, что ранее Антон Иванов сотрудничал с Барыбиным. Об их совместном бизнесе вы можете узнать в нашем материале.
Сейчас против бывшего градоначальника Белгорода возбудили ещё два уголовных дела — его подозревают в получении взятки в виде ноутбука Lenovo за 150 тыс. рублей и в незаконной продаже земельных участков, что причинило ущерб региональному бюджету в 10 млн рублей.
В Алексеевке на территории предприятия ЭФКО столкнулись вагоны на железнодорожных путях. Произошла авария. Никто не пострадал. Как сообщили в пресс-службе, состав, который был на стоянке, неожиданно тронулся и задел соседние вагоны. В компании проводят служебное расследование по этому делу. Свои проверки проводят Следственный комитет и прокуратура.