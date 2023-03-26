В БелГУ новый ректор, а в СИЗО за взятки сидит второй мэр за месяц: итоги недели

В Белгородской области есть даже секта «Моностон». Её последователями, например, назвали наших депутатов — Валерия Сергачёва и Ольгу Павлову. Секта могла принести ущерб нацбезопасности России. Именно так считают эксперты, о чём и сообщили в Октябрьском райсуде. К слову, Сергачёв во время заседания признался, что живёт в построенном ските, молится по пять часов в день и может видеть будущее.