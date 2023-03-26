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Posted Сегодня, 13:50

Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

В Белгородской области в понедельник потеплеет до +15 ˚С

26 марта 2023, 13:50
Фото: 1MI
27 марта будет облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди. Прогноз опубликовали в региональном МЧС.
Сюжет
Погода

В понедельник в Белгородской области будет тепло, но дождливо. Ночью и днём местами пройдут дожди.

Ветер будет юго-западный (7-12 м/с). Температура воздуха ночью составит от +3 ˚С до +8 ˚С. Днём температура воздуха будет варьироваться от +10 ˚С до +15 ˚С.

В Белгороде температура воздуха утром составит +7 ˚С, днём столбики термометров поднимутся до +15 ˚С.

Напомним, что в областном центре по ночам отмывают зимнюю грязь и пыль с остановок. Работы начали выполнять раньше намеченного срока — этому поспособствовала хорошая погода. Уборку планировалось начать в апреле.

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#Алина Харина#Весна#Температура#Дожди#Общество#Погода#Белгородская область
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