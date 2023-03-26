В Белгородской области в понедельник потеплеет до +15 ˚С

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
В понедельник в Белгородской области будет тепло, но дождливо. Ночью и днём местами пройдут дожди.
Ветер будет юго-западный (7-12 м/с). Температура воздуха ночью составит от +3 ˚С до +8 ˚С. Днём температура воздуха будет варьироваться от +10 ˚С до +15 ˚С.
В Белгороде температура воздуха утром составит +7 ˚С, днём столбики термометров поднимутся до +15 ˚С.
Напомним, что в областном центре по ночам отмывают зимнюю грязь и пыль с остановок. Работы начали выполнять раньше намеченного срока — этому поспособствовала хорошая погода. Уборку планировалось начать в апреле.