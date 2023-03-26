В Белгородской области нашли пропавшего 12-летнего мальчика

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Утром 26 марта стало известно, что в Алексеевке пропал 12-летний Даниил Есаулов. В последний раз его видели вечером 25 марта — мальчик не вернулся домой с прогулки.
Уже в 10:25 волонтёры поискового отряда сообщили, что мальчик найден живым.
Напомним, что по данным регионального штаба добровольческого поискового отряда «Лиза Алерт», за 2020 год добровольцам поступило 70 обращений на поиск пропавших белгородцев, а в 2021-м с просьбой разыскать человека обратились 57 раз.