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Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

В Белгородской области нашли пропавшего 12-летнего мальчика

26 марта 2023, 10:21
Фото: vk.com/lizaalert_belgorod
Об этом сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте».

Утром 26 марта стало известно, что в Алексеевке пропал 12-летний Даниил Есаулов. В последний раз его видели вечером 25 марта — мальчик не вернулся домой с прогулки.

Уже в 10:25 волонтёры поискового отряда сообщили, что мальчик найден живым.

Фото: vk.com/lizaalert_belgorod

Напомним, что по данным регионального штаба добровольческого поискового отряда «Лиза Алерт», за 2020 год добровольцам поступило 70 обращений на поиск пропавших белгородцев, а в 2021-м с просьбой разыскать человека обратились 57 раз.

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#Алина Харина#Поиск пропавших людей#Лиза Алерт#Общество#Алексеевка
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