В Белгородской области мужчина украл у соседа мопед за отказ выпить с ним

Подозреваемым оказался 35-летний сосед потерпевшего. Злоумышленник заглянул к потерпевшему с предложением выпить. Однако сосед заявил, что не настроен на застолье и захлопнул дверь. Выходя из дома соседа, потерпевший прихватил с собой припаркованный во дворе мопед и откатил его к себе домой.