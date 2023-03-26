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Published Сегодня, 08:32

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Updated Сегодня, 08:34

В Белгородской области мужчина украл у соседа мопед за отказ выпить с ним

26 марта 2023, 08:32
Фото: 1MI
Инцидент произошёл в Прохоровском районе. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает УМВД России по Белгородской области.
Сюжет
Кража

В ОМВД России по Прохоровскому району обратился 53-летний житель одного из сёл муниципалитета. Мужчина сообщил полицейским о пропаже мопеда. Преступление правоохранителям удалось раскрыть за сутки.

Подозреваемым оказался 35-летний сосед потерпевшего. Злоумышленник заглянул к потерпевшему с предложением выпить. Однако сосед заявил, что не настроен на застолье и захлопнул дверь. Выходя из дома соседа, потерпевший прихватил с собой припаркованный во дворе мопед и откатил его к себе домой.

По данным правоохранителей, когда злоумышленник возвращался вечером домой, возле двора его уже ждал участковый. В содеянном мужчина признался, мопед был изъят и возвращён законному владельцу.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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#Алина Харина#Кража#Происшествия#Прохоровский район
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