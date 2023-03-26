В Белгородской области мужчина украл у соседа мопед за отказ выпить с ним

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
В ОМВД России по Прохоровскому району обратился 53-летний житель одного из сёл муниципалитета. Мужчина сообщил полицейским о пропаже мопеда. Преступление правоохранителям удалось раскрыть за сутки.
Подозреваемым оказался 35-летний сосед потерпевшего. Злоумышленник заглянул к потерпевшему с предложением выпить. Однако сосед заявил, что не настроен на застолье и захлопнул дверь. Выходя из дома соседа, потерпевший прихватил с собой припаркованный во дворе мопед и откатил его к себе домой.
По данным правоохранителей, когда злоумышленник возвращался вечером домой, возле двора его уже ждал участковый. В содеянном мужчина признался, мопед был изъят и возвращён законному владельцу.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.