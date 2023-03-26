В Белгородской области ищут не вернувшегося с прогулки 12-летнего мальчика

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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12-летний Даниил Есаулов пропал в Алексеевке Белгородской области. В последний раз его видели вечером 25 марта – мальчик не вернулся домой с прогулки.
Юный белгородец ростом 160 см, плотного телосложения с тёмно-русыми волосами и карими глазами.
В день пропажи ребёнок был одет в тёмно-синюю ветровку, чёрные кофту с рисунком и спортивные штаны. На ногах мальчика были либо синие кеды, либо чёрные кроссовки. С собой на прогулку Даниил брал чёрный рюкзак.
Если вам что-то известно о местонахождении ребёнка, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.
Дополнение. Как сообщили в группе поискового отряда во «ВКонтакте», Даниил Есаулов найден живым.