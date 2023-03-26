В Белгородской области ищут не вернувшегося с прогулки 12-летнего мальчика

В день пропажи ребёнок был одет в тёмно-синюю ветровку, чёрные кофту с рисунком и спортивные штаны. На ногах мальчика были либо синие кеды, либо чёрные кроссовки. С собой на прогулку Даниил брал чёрный рюкзак.