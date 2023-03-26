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Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

В 2023 году около 1200 белгородцев смогут получить протезно-ортопедические изделия

26 марта 2023, 12:35
Фото: 1MI
Поддержку окажут людям, проживающим в области и не имеющим инвалидность, сообщает правительство области.

Около 1200 человек в Белгородской области в 2023 году планируется обеспечить протезно-ортопедическими изделиями. Для этого белгородцам необходимо иметь медицинское заключение о нуждаемости в этом изделии.

Для постановки в очередь необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, заявление о постановке на учёт для обеспечения протезно-ортопедическими, корригирующими изделиями, заключение врачебной комиссии, сведения о страховом номере индивидуального лицевого счёта.

Для детей до 14 лет необходимы следующие документы: свидетельство о рождении, а также документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства на территории области.

Подать документы можно в органы соцзащиты по месту регистрации, в МФЦ или через портал «Госуслуги».

Отметим, что на эти цели было выделено 16,2 млн рублей.

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#Алина Харина#Соцзащита#Общество#Белгородская область
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