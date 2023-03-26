В 2023 году около 1200 белгородцев смогут получить протезно-ортопедические изделия

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Около 1200 человек в Белгородской области в 2023 году планируется обеспечить протезно-ортопедическими изделиями. Для этого белгородцам необходимо иметь медицинское заключение о нуждаемости в этом изделии.
Для постановки в очередь необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, заявление о постановке на учёт для обеспечения протезно-ортопедическими, корригирующими изделиями, заключение врачебной комиссии, сведения о страховом номере индивидуального лицевого счёта.
Для детей до 14 лет необходимы следующие документы: свидетельство о рождении, а также документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства на территории области.
Подать документы можно в органы соцзащиты по месту регистрации, в МФЦ или через портал «Госуслуги».
Отметим, что на эти цели было выделено 16,2 млн рублей.