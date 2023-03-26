Под Белгородом нашли два боеприпаса времён Великой Отечественной войны

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
26 марта боеприпас времён Великой Отечественной войны нашли в селе Ближняя Игуменка Белгородского района. О находке сообщили в полицию. Артиллерийский снаряд 88 мм изъяли взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области. Боеприпас вывезли и ликвидировали на специальном полигоне.
Второй боеприпас нашли в Стрелецом. Это была граната F1 времён войны. Взрывотехники также изъяли гранату и ликвидировали на полигоне.
Напомним, что 22 марта взрывоопасный предмет нашли в посёлке Комсомольский Прохоровского района. На месте взрывотехники обнаружили одну артиллерийскую мину 82 мм, которая сохранилась ещё со времён Великой Отечественной войны.