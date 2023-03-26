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Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Под Белгородом нашли два боеприпаса времён Великой Отечественной войны

26 марта 2023, 13:09
Фото: МЧС России по Белгородской области
Взрывоопасные предметы ликвидировали на специальном полигоне, сообщили в региональном МЧС.

26 марта боеприпас времён Великой Отечественной войны нашли в селе Ближняя Игуменка Белгородского района. О находке сообщили в полицию. Артиллерийский снаряд 88 мм изъяли взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области. Боеприпас вывезли и ликвидировали на специальном полигоне.

Фото: МЧС России по Белгородской области

Второй боеприпас нашли в Стрелецом. Это была граната F1 времён войны. Взрывотехники также изъяли гранату и ликвидировали на полигоне.

Напомним, что 22 марта взрывоопасный предмет нашли в посёлке Комсомольский Прохоровского района. На месте взрывотехники обнаружили одну артиллерийскую мину 82 мм, которая сохранилась ещё со времён Великой Отечественной войны.

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#Алина Харина#Боеприпас#Мчс россии#Общество#Белгородская область
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