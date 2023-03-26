Новые объекты культуры и суд белгородца с митрополией и минобром: итоги воскресенья

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
В текущем году в регионе построят семь новых культурных объектов, а отремонтируют — 12. На эти цели направят 1,5 млрд рублей.
Известно, что новые культурно-спортивные центры появятся в селе Погореловка и Короче. В селе Ильинка построят Центр культурного развития. Адреса, где постоят новые и отремонтируют старые культурные объекты, назвал Вячеслав Гладков.
Команда КВН «Близкие» победила в 1/8 финала Высшей лиги. Выступление белгородцев показали на Первом канале вечером 25 марта. Команда «Близкие» официально попала в Высшую лигу в январе 2023 года.
Местный житель требует через суд признать незаконным соглашение о сотрудничестве министерства образования области и Белгородской митрополии. Исковое заявление Октябрьский районный суд принял. 28 марта между сторонами состоится собеседование.