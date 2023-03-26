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Новые объекты культуры и суд белгородца с митрополией и минобром: итоги воскресенья

26 марта 2023, 16:00
Фото: Bel.ru
Местный житель требует расторгнуть соглашение о сотрудничестве митрополии и минобра, Гладков назвал объекты культуры, которые отремонтируют в 2023 году, а белгородская команда «Близкие» победила в 1/8 финала Высшей лиги КВН.

Ремонт объектов культуры

В текущем году в регионе построят семь новых культурных объектов, а отремонтируют — 12. На эти цели направят 1,5 млрд рублей.

Известно, что новые культурно-спортивные центры появятся в селе Погореловка и Короче. В селе Ильинка построят Центр культурного развития. Адреса, где постоят новые и отремонтируют старые культурные объекты, назвал Вячеслав Гладков.

Гладков назвал объекты культуры Белгородской области, подлежащие в 2023 году ремонту
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Успехи команды КВН «Близкие» 

Команда КВН «Близкие» победила в 1/8 финала Высшей лиги. Выступление белгородцев показали на Первом канале вечером 25 марта. Команда «Близкие» официально попала в Высшую лигу в январе 2023 года.

Белгородская команда «Близкие» заняла первое место в Высшей лиге КВН
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Суд против соглашения о сотрудничестве

Местный житель требует через суд признать незаконным соглашение о сотрудничестве министерства образования области и Белгородской митрополии. Исковое заявление Октябрьский районный суд принял. 28 марта между сторонами состоится собеседование.

Белгородец требует через суд расторгнуть сотрудничество митрополии и минобра
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