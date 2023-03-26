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Updated Сегодня, 15:34

Мусоровозы регоператора Ленобласти будут передавать данные о маршруте в РЭО

26 марта 2023, 15:34
Фото: 1MI
Российский экологический оператор подписал договор с региональным оператором Ленинградской области о передаче данных, касающихся движения мусоровозов и других показателей.

Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев сообщил, что 200 мусоровозов Ленобласти дополнительно подключены к пилотному проекту по прослеживаемости твёрдых коммунальных отходов. В проекте уже участвуют регоператоры Ставрополья и Краснодарского края, Хакасии, Алтая и ещё 8 регионов.

Для отслеживания маршрута и других показателей на мусоровозы устанавливаются датчики ГЛОНАСС, видеокамеры, также камерами оборудуются сортировочные центры. Таким образом отслеживается, сколько ТКО доставляется до конечной точки, не меняется ли в процессе транспортировки масса груза и другие параметры. Полная прослеживаемость мусора, по словам Буцаева, — важный шаг к становлению экономики замкнутого цикла.

Заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров рассказал, что в РЭО поступает большое количество данных и задача компании — систематизировать и анализировать их. Изучая передаваемые показатели, можно не только оптимизировать процесс транспортировки, но и улучшить систему обращения с отходами в отдельно взятом регионе.

На сегодняшний день в России работают 182 региональных оператора. В сфере обращения с ТКО задействованы более 22 000 транспортных средств, свыше 15 000 из которых — мусоровозы. В Российской Федерации определены 284 зоны деятельности регоператоров.

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