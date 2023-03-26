Мусоровозы регоператора Ленобласти будут передавать данные о маршруте в РЭО

Для отслеживания маршрута и других показателей на мусоровозы устанавливаются датчики ГЛОНАСС, видеокамеры, также камерами оборудуются сортировочные центры. Таким образом отслеживается, сколько ТКО доставляется до конечной точки, не меняется ли в процессе транспортировки масса груза и другие параметры. Полная прослеживаемость мусора, по словам Буцаева, — важный шаг к становлению экономики замкнутого цикла.