Мусоровозы регоператора Ленобласти будут передавать данные о маршруте в РЭО

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев сообщил, что 200 мусоровозов Ленобласти дополнительно подключены к пилотному проекту по прослеживаемости твёрдых коммунальных отходов. В проекте уже участвуют регоператоры Ставрополья и Краснодарского края, Хакасии, Алтая и ещё 8 регионов.
Для отслеживания маршрута и других показателей на мусоровозы устанавливаются датчики ГЛОНАСС, видеокамеры, также камерами оборудуются сортировочные центры. Таким образом отслеживается, сколько ТКО доставляется до конечной точки, не меняется ли в процессе транспортировки масса груза и другие параметры. Полная прослеживаемость мусора, по словам Буцаева, — важный шаг к становлению экономики замкнутого цикла.
Заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров рассказал, что в РЭО поступает большое количество данных и задача компании — систематизировать и анализировать их. Изучая передаваемые показатели, можно не только оптимизировать процесс транспортировки, но и улучшить систему обращения с отходами в отдельно взятом регионе.
На сегодняшний день в России работают 182 региональных оператора. В сфере обращения с ТКО задействованы более 22 000 транспортных средств, свыше 15 000 из которых — мусоровозы. В Российской Федерации определены 284 зоны деятельности регоператоров.