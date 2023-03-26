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Гладков назвал объекты культуры Белгородской области, подлежащие в 2023 году ремонту

26 марта 2023, 04:48
Фото: 1MI
Всего в этом году построят семь новых объектов культуры и отремонтируют — 12. Об этом глава региона Вячеслав Гладков написал на своей странице в соцсетях.

Ещё вчера, 25 марта, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях, что в 2023 году за 1,5 млрд рублей в регионе построят семь и отремонтируют 12 объектов культуры.

На следующий день, 26 марта, Вячеслав Гладков рассказал, на какой фазе строительных работ находится ремонтируемый Центр народного творчества в Белгороде.

Например, Центр народного творчества в Белгороде за 40-ю историю ни разу капитально не ремонтировался. Сейчас там все работы находятся в активной фазе, до конца года мы объект сдадим. Фасад украсят знаменитые Белгородские орнаменты. Сейчас уже частично установлены данные витражи, а в начале апреля эти работы будут продолжены. Надеюсь, что, как и всегда, строители выполнят свою работу качественно, ну, а мы, конечно, будем следить вместе с вами и контролировать этот процесс.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также губернатор сообщил, по каким адресам отремонтируют и построят здания:

  1. Строительство Центра культурного развития в селе Ильинка (2023–2024 год);
  2. Строительство Культурно-спортивного центра в селе Погореловка;
  3. Строительство Культурно-спортивного центра в Короче;
  4. Строительство Общественного центра в хуторе Красный Восток Яковлевского округа;
  5. Строительство ДК в посёлке Мичуринский Корочанского района;
  6. Строительство ДК в хуторе Подольхи Новооскольского округа (2023–2024 год);
  7. Строительство КПЦ посвященного аварии на Чернобыльской АЭС в посёлке Волоконовка;
  8. Капитальный ремонт ДК в селе Ветчининово Волоконовского района;
  9. Капитальный ремонт ДК в селе Макешкино Новооскольского округа;
  10. Капитальный ремонт ДК в селе Нежеголь Шебекинского округа;
  11. Капитальный ремонт здания Старооскольского художественного музея;
  12. Капитальный ремонт ДМШ №3 в Старом Осколе;
  13. Капитальный ремонт Библиотеки № 19 в Белгороде;
  14. Капитальный ремонт Центра народного творчества в Белгороде;
  15. Ремонтно-реставрационные работы памятника архитектуры «Дом Петренко» в Грайвороне;
  16. Капитальный ремонт Центра культурного развития в посёлке Красная Яруга Краснояружского округа;
  17. Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Ветряная мельница» в селе Демидовка Краснояружского района;
  18. Капитальный ремонт Детской школы искусств в селе Великомихайловка Новооскольского округа;
  19. МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3» — состоятся работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного в Старом Осколе по улице Ленина, 41.
Семь объектов культуры построят за год в Белгородской области
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#Дом культуры#Строительство#Капремонт#Культура#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Александра Склярова
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