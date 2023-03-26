Гладков назвал объекты культуры Белгородской области, подлежащие в 2023 году ремонту

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Ещё вчера, 25 марта, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях, что в 2023 году за 1,5 млрд рублей в регионе построят семь и отремонтируют 12 объектов культуры.
На следующий день, 26 марта, Вячеслав Гладков рассказал, на какой фазе строительных работ находится ремонтируемый Центр народного творчества в Белгороде.
Например, Центр народного творчества в Белгороде за 40-ю историю ни разу капитально не ремонтировался. Сейчас там все работы находятся в активной фазе, до конца года мы объект сдадим. Фасад украсят знаменитые Белгородские орнаменты. Сейчас уже частично установлены данные витражи, а в начале апреля эти работы будут продолжены. Надеюсь, что, как и всегда, строители выполнят свою работу качественно, ну, а мы, конечно, будем следить вместе с вами и контролировать этот процесс.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также губернатор сообщил, по каким адресам отремонтируют и построят здания: