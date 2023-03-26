Две сестры под Белгородом расплатились в магазине чужой банковской картой

В отношении 32-летней и 15-летней сестёр следственным отделом по Шебекинскому горокругу было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная с банковского счета». Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства дела. Расследование продолжается.