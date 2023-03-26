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Updated Сегодня, 06:56

Две сестры под Белгородом расплатились в магазине чужой банковской картой

26 марта 2023, 06:54
Фото: 1MI
В отношении девушек было возбуждено уголовное дело. Старшей сестре 32 года, а младшей — 15 лет, сообщает СК РФ по Белгородской области.

По данным следствия, вечером 22 февраля сёстры нашли на улице утерянную владельцем банковскую карточку, пошли в магазин и оплатили этой картой покупки. Всего девушки потратили с чужой карты три тысячи рублей.

В отношении 32-летней и 15-летней сестёр следственным отделом по Шебекинскому горокругу было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная с банковского счета». Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства дела. Расследование продолжается.

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#Алина Харина#Следователи#Кражи#Банковская карта#Происшествия#Шебекинский горокруг
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