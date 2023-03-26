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Published Сегодня, 15:50

Modified Сегодня, 15:52

Updated Сегодня, 15:52

Девочка из Коми отрезала длинные волосы, чтобы помочь военным в Белгородской области

26 марта 2023, 15:50
Фото: 1MI
Школьница продала отрезанные волосы и попросила волонтёров отправить вырученные деньги на фронт.
Сюжет
СВО

Вчера, 25 марта, в сообществе «ВПодъезде Шебекино» появилась информация о девочке, отрезавшей свои длинные волосы ради помощи военнослужащим.

Так, юная жительница Коми записала видеообращение к военнослужащим, где призналась, что хотела им помочь, но не знала, как именно. Поэтому спустя время она решила отстричь свои длинные волосы и продать, чтобы вырученные за них деньги отправить на фронт.

Журналисты «Фонаря» также выяснили, что деньги девочки были потрачены на необходимые для военных из Белгородской области вещи. Волонтёры уже закупили всё необходимое и передали участникам СВО.

Фото: Сообщество «ВПодъезде Шебекино»
Куда можно обратиться белгородцам, желающим помочь участникам СВО?
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#Александра Склярова#Помощь военным#Школьница#Военнослужащие#СВО#Общество#Белгородская область#Коми
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