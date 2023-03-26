Девочка из Коми отрезала длинные волосы, чтобы помочь военным в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Вчера, 25 марта, в сообществе «ВПодъезде Шебекино» появилась информация о девочке, отрезавшей свои длинные волосы ради помощи военнослужащим.
Так, юная жительница Коми записала видеообращение к военнослужащим, где призналась, что хотела им помочь, но не знала, как именно. Поэтому спустя время она решила отстричь свои длинные волосы и продать, чтобы вырученные за них деньги отправить на фронт.
Журналисты «Фонаря» также выяснили, что деньги девочки были потрачены на необходимые для военных из Белгородской области вещи. Волонтёры уже закупили всё необходимое и передали участникам СВО.