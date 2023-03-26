Белгородская команда «Близкие» заняла первое место в Высшей лиге КВН

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал на своей странице в соцсетях о победе белгородской команды «Близкие» в Высшей лиге КВН. Выступление белгородцев показали на Первом канале вечером 25 марта.
Вчера вечером в эфире «Первого канала» можно было увидеть игру сборной Белгородской области по КВН команды «Близкие». Я очень рад, что в 1/8 финала Высшей лиги они заняли безоговорочное первое место. Мне кажется, что они очень круто сыграли.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что команда «Близкие» официально попала в Высшую лигу в январе 2023 года. В декабре 2022 года белгородская команда разделила первое место в Первой лиге КВН с командой из Челябинска.