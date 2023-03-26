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Published Сегодня, 04:15

Modified Сегодня, 04:17

Updated Сегодня, 04:17

Белгородская команда «Близкие» заняла первое место в Высшей лиге КВН

26 марта 2023, 04:15
Фото: Telegram-канал «Минкультуры. Белгород»
Увидеть победу белгородцев можно было вечером 25 марта на Первом канале, отметил глава региона.
Сюжет
КВН

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал на своей странице в соцсетях о победе белгородской команды «Близкие» в Высшей лиге КВН. Выступление белгородцев показали на Первом канале вечером 25 марта.

Вчера вечером в эфире «Первого канала» можно было увидеть игру сборной Белгородской области по КВН команды «Близкие». Я очень рад, что в 1/8 финала Высшей лиги они заняли безоговорочное первое место. Мне кажется, что они очень круто сыграли.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что команда «Близкие» официально попала в Высшую лигу в январе 2023 года. В декабре 2022 года белгородская команда разделила первое место в Первой лиге КВН с командой из Челябинска.

Белгородская команда «Близкие» официально попала в Высшую лигу КВН
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#Александра Склярова#КВН#Команда "Близкие"#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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