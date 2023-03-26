Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Белгородец требует через суд расторгнуть сотрудничество митрополии и минобра

26 марта 2023, 11:39
Фото: 1MI
Дело появилось на сайте Октябрьского районного суда. 28 марта между сторонами состоится собеседование.

Белгородец обратился с иском в Октябрьский районный суд. Ответчики по делу — министерство образования области и белгородская митрополия. Как сообщает «Фонарь», местный житель требует признать незаконным соглашение о сотрудничестве министерства образования области и Белгородской митрополии. Также истец просит возложить на ответчиков обязанности расторгнуть данное соглашение.

Почему местный житель обратился в суд с таким иском, пока неизвестно. Предварительное заседание состоится 28 марта.

Напомним, что соглашение минобразования и митрополия заключили в середине февраля. Православные священнослужители теперь могут принимать участие в воспитании школьников в регионе: приходить на родительские собрания, беседовать с детьми.

Белгородские власти рассказали о влиянии соглашения с митрополией на другие конфессии
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородские власти рассказали о влиянии соглашения с митрополией на другие конфессииНа родительские собрания в белгородских школах будут приглашать священниковМитрополит Иоанн назвал одну из причин роста суицидов среди молодёжи
#Алина Харина#Министерство образования#Митрополия#Суды#Общество#Белгородская область
Подпишитесь
Гладков назвал объекты культуры Белгородской области, подлежащие в 2023 году ремонту
Сегодня, 04:48
В 2023 году около 1200 белгородцев смогут получить протезно-ортопедические изделия
Сегодня, 12:35
В БелГУ новый ректор, а в СИЗО за взятки сидит второй мэр за месяц: итоги недели
Сегодня, 05:25
В Белгородской области нашли пропавшего 12-летнего мальчика
Сегодня, 10:21
В Чернянке благоустроят сквер у памятника «Скорбящая мать»
Сегодня, 07:22