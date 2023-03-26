Белгородец требует через суд расторгнуть сотрудничество митрополии и минобра

Белгородец обратился с иском в Октябрьский районный суд. Ответчики по делу — министерство образования области и белгородская митрополия. Как сообщает «Фонарь», местный житель требует признать незаконным соглашение о сотрудничестве министерства образования области и Белгородской митрополии. Также истец просит возложить на ответчиков обязанности расторгнуть данное соглашение.