Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Жители Белгородской области услышали утром громкие звуки

25 марта 2023, 09:16
Фото: Bel.ru
Жители Яковлевского горокруга пожаловались на громкие звуки с утра. Бел.Ру выяснило причину их возникновения.
Сюжет
Работа

Подписчики Бел.Ру пожаловались изданию на громкие звуки, похожие на взрывы, в одном из посёлков Яковлевского горокруга. Как стало известно журналистам, шум оказался результатом плановых работ на местном полигоне.

Сегодня также ВСУ нанесли удар по Шебекинскому горокругу. Под обстрел попало село Белянка. Каких-либо данных о разрушениях или пострадавших нет.

Вчера, 24 марта, ВСУ также с утра обстреляли этот городской округ. Под огонь попали хутор Панков и посёлок Ленинский. Ранее они также регулярно страдали от обстрелов с Украинской стороны.

Село Тишанка в Волоконовском районе также в тот день подверглось атаке. Это был как минимум третий по счёту обстрел. В населённом пункте пострадал частный дом, было нарушено газоснабжение. Пострадавших при этом нет.

Шебекинский горокруг вновь попал под огонь ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
Третий обстрел за день: ВСУ атаковали ещё один населённый пункт Белгородской областиУтро пятницы в Белгородской области началось с обстрелаПятый за день: ВСУ продолжили обстрел Белгородской области
#Артем Черненко#Полигон#Работа#Шум#Взрывы#Общество#Белгородская область#Яковлевский горокруг
Подпишитесь
Филиал фонда поддержки ветеранов СВО и их семей появится в Белгородской области
Сегодня, 11:20
Магазин бытовой техники «Союз» закрывается в Белгороде
Сегодня, 11:40
Подоляка: Я восхищён мужеством и слаженной работой белгородцев
Сегодня, 06:42
Шебекинский горокруг вновь попал под огонь ВСУ
Сегодня, 08:24
Число иностранцев с опасными заболеваниями увеличилось в Белгородской области
Сегодня, 11:03
Опасная Сеть: с чем сталкиваются дети в виртуальном мире и как избежать трагедии
Вчера, 14:21