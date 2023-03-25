Жители Белгородской области услышали утром громкие звуки

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Подписчики Бел.Ру пожаловались изданию на громкие звуки, похожие на взрывы, в одном из посёлков Яковлевского горокруга. Как стало известно журналистам, шум оказался результатом плановых работ на местном полигоне.
Сегодня также ВСУ нанесли удар по Шебекинскому горокругу. Под обстрел попало село Белянка. Каких-либо данных о разрушениях или пострадавших нет.
Вчера, 24 марта, ВСУ также с утра обстреляли этот городской округ. Под огонь попали хутор Панков и посёлок Ленинский. Ранее они также регулярно страдали от обстрелов с Украинской стороны.
Село Тишанка в Волоконовском районе также в тот день подверглось атаке. Это был как минимум третий по счёту обстрел. В населённом пункте пострадал частный дом, было нарушено газоснабжение. Пострадавших при этом нет.