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Встреча мэра с Подолякой и закрытие «Союза»: что обсуждали белгородцы в эту субботу

25 марта 2023, 16:00
Фото: Bel.ru
Несмотря на ряд обстрелов, суббота 25 марта выдалась спокойной в Белгородской области. Сегодня жители региона обсуждали встречу мэра Валентина Демидова с военблогером Юрием Подолякой, закрытие магазина «Союз» и создание филиала фонда поддержки ветеранов СВО.

Демидов и Подоляка

Вчера в Воронеже мэр Белгорода Валентин Демидов встретился с военным обозревателем и блогером Юрием Подолякой. Последний поделился своими мыслями об обстановке в Белгородской области. Оказалось, что военный обозреватель выразил «восхищение мужеством и слаженной работой белгородцев в этих непростых для города и области условиях».

Подоляка также представил культурно-образовательный проект «Киноуроки», предназначенный для школ России. С его помощью собираются воспитывать у детей патриотизм и любовь к Родине, а также учить их справляться с потоком негативной и фейковой информации в интернете.

Подоляка: Я восхищён мужеством и слаженной работой белгородцев
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Закрытие «Союза»

Работавший порядка 20 лет магазин техники «Союз» закрывается в Белгороде. Соответствующие таблички уже повесили на входную дверь.

Бел.Ру связалось с магазином, чтобы узнать подробности. Журналистам подтвердили факт закрытия, но причину сообщать отказались.

Согласно отзывам на популярных агрегаторах, хвалили в магазине хорошую работу персонала и неплохой ассортимент.

Магазин бытовой техники «Союз» закрывается в Белгороде
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Филиал фонда поддержки ветеранов СВО и их семей в Белгородской области

Вячеслав Гладков анонсировал открытие региональное отделение Госфонда поддержки ветеранов СВО и их семей. Возглавит его губернатор, курировать проект будет Министерство социальной защиты населения и труда региона.

Основной задачей фонда станет медицинская, социальная и психологическая поддержка участников СВО и их родственников.

Филиал фонда поддержки ветеранов СВО и их семей появится в Белгородской области
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