Встреча мэра с Подолякой и закрытие «Союза»: что обсуждали белгородцы в эту субботу

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
Вчера в Воронеже мэр Белгорода Валентин Демидов встретился с военным обозревателем и блогером Юрием Подолякой. Последний поделился своими мыслями об обстановке в Белгородской области. Оказалось, что военный обозреватель выразил «восхищение мужеством и слаженной работой белгородцев в этих непростых для города и области условиях».
Подоляка также представил культурно-образовательный проект «Киноуроки», предназначенный для школ России. С его помощью собираются воспитывать у детей патриотизм и любовь к Родине, а также учить их справляться с потоком негативной и фейковой информации в интернете.
Работавший порядка 20 лет магазин техники «Союз» закрывается в Белгороде. Соответствующие таблички уже повесили на входную дверь.
Бел.Ру связалось с магазином, чтобы узнать подробности. Журналистам подтвердили факт закрытия, но причину сообщать отказались.
Согласно отзывам на популярных агрегаторах, хвалили в магазине хорошую работу персонала и неплохой ассортимент.
Вячеслав Гладков анонсировал открытие региональное отделение Госфонда поддержки ветеранов СВО и их семей. Возглавит его губернатор, курировать проект будет Министерство социальной защиты населения и труда региона.
Основной задачей фонда станет медицинская, социальная и психологическая поддержка участников СВО и их родственников.