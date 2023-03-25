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Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

Шестеро заключённых заболели туберкулёзом в Белгородской области за прошлый год

25 марта 2023, 14:30
Фото: 1MI
Заболеваемость туберкулёзом среди заключённых увеличилась в Белгородской области, но всего на один процент, рассказала инспектор отделения лечебной работы и врач УФСИН Елена Смыковская.

По данным Елены Смыковской, в 2022 году выявили шесть случаев заболевания туберкулёзом среди спецконтингента. При этом инспектор отметила, что число заразившихся инфекцией заключённых в том году было аналогичным — тоже шесть. 

Тем не менее, заболеваемость в регионе всё же выросла: если в прошлом году показатель заболеваемости составил 193,2 единицы на 100 тыс., то в 2021 — уже 191,39 единицу.

Это связано это с тем, что количество спецконтингента сейчас уменьшилось, на этот год. В связи с определёнными обстоятельствами гораздо сейчас меньше осуждённых лиц в исправительных заведениях.
Елена Смыковская

Из позитивных тенденций Смыковская отметила то, что больше случаев заболевания удалось выявить ещё в СИЗО, при первом поступлении. Кроме того, нет случаев заболевания туберкулёзом среди личного состава.

Инспектор добавила, что раз в шесть месяцев заключённые обязательно проходят флюорографическое обследование.

Рост заболеваемости туберкулёзом долгое время снижался в Белгородской области, пока в 2022 году не стал подниматься вновь. Это отметили и эксперты Роспотребнадзора: по их данным, показатели заболеваемости увеличились за год в 1,3 раза.

Показатели заболеваемости туберкулёзом увеличились в Белгородской области
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