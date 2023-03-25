Шестеро заключённых заболели туберкулёзом в Белгородской области за прошлый год

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
По данным Елены Смыковской, в 2022 году выявили шесть случаев заболевания туберкулёзом среди спецконтингента. При этом инспектор отметила, что число заразившихся инфекцией заключённых в том году было аналогичным — тоже шесть.
Тем не менее, заболеваемость в регионе всё же выросла: если в прошлом году показатель заболеваемости составил 193,2 единицы на 100 тыс., то в 2021 — уже 191,39 единицу.
Это связано это с тем, что количество спецконтингента сейчас уменьшилось, на этот год. В связи с определёнными обстоятельствами гораздо сейчас меньше осуждённых лиц в исправительных заведениях.
Елена Смыковская
Из позитивных тенденций Смыковская отметила то, что больше случаев заболевания удалось выявить ещё в СИЗО, при первом поступлении. Кроме того, нет случаев заболевания туберкулёзом среди личного состава.
Инспектор добавила, что раз в шесть месяцев заключённые обязательно проходят флюорографическое обследование.
Рост заболеваемости туберкулёзом долгое время снижался в Белгородской области, пока в 2022 году не стал подниматься вновь. Это отметили и эксперты Роспотребнадзора: по их данным, показатели заболеваемости увеличились за год в 1,3 раза.