Шебекинский горокруг вновь попал под огонь ВСУ

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Сегодня утром, в 11:17, ВСУ открыли огонь по Белгородской области. СМС-оповещения об обстреле пришли жителям села Белянка Шебекинского горокруга. Их попросили занять укрытие.
Каких-либо данных о повреждениях и пострадавших нет, как и официальных комментариев.
Вчера, 24 марта, ВСУ также с утра обстреляли Шебекинский городской округ. Под огонь попали хутор Панков и посёлок Ленинский. Ранее указанные населённые пункты неоднократно были под обстрелом со стороны Украины.
Село Тишанка в Волоконовском районе также в тот день подверглось атаке. Это был как минимум третий по счёту обстрел. По итогам обстрела в этом населённом пункте пострадал частный дом, было нарушено газоснабжение. Пострадавших при этом нет.