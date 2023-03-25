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Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Шебекинский горокруг вновь попал под огонь ВСУ

25 марта 2023, 08:24
Фото: Bel.ru
СМС-оповещения об обстреле стали получать жители села Белянка Шебекинского горокруга Белгородской области.
Сюжет
Обстрел

Сегодня утром, в 11:17, ВСУ открыли огонь по Белгородской области. СМС-оповещения об обстреле пришли жителям села Белянка Шебекинского горокруга. Их попросили занять укрытие.

Каких-либо данных о повреждениях и пострадавших нет, как и официальных комментариев.

Вчера, 24 марта, ВСУ также с утра обстреляли Шебекинский городской округ. Под огонь попали хутор Панков и посёлок Ленинский. Ранее указанные населённые пункты неоднократно были под обстрелом со стороны Украины.

Село Тишанка в Волоконовском районе также в тот день подверглось атаке. Это был как минимум третий по счёту обстрел. По итогам обстрела в этом населённом пункте пострадал частный дом, было нарушено газоснабжение. Пострадавших при этом нет.

Третий обстрел за день: ВСУ атаковали ещё один населённый пункт Белгородской области
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