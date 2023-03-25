Семь объектов культуры построят за год в Белгородской области

Сейчас в регионе работают около полутора тысяч культурных учреждений, большинство из которых находятся в сёлах. В 2023 году в области планируют построить ещё семь учреждений — почти везде работы уже начаты. Ещё 12 зданий отремонтируют. На всё выделили 1,5 млрд рублей.