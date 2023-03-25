Семь объектов культуры построят за год в Белгородской области

Posted Сегодня, 20:51
Published Сегодня, 20:51
Modified Сегодня, 20:58
Updated Сегодня, 20:58
25 марта в России отмечается День работника культуры. В эту честь глава Белгородской области поздравил местных жителей, которые трудятся в сфере искусства и культуры.
Сейчас в регионе работают около полутора тысяч культурных учреждений, большинство из которых находятся в сёлах. В 2023 году в области планируют построить ещё семь учреждений — почти везде работы уже начаты. Ещё 12 зданий отремонтируют. На всё выделили 1,5 млрд рублей.
Даже в самые непростые времена культурная жизнь Белгородской области по-прежнему остается одной из лучших в стране.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Так, например, в селе Погореловка Корочанского района появится культурно-спортивный центр со зрительным залом, библиотекой и тренажёрным залом, а в хуторе Подольхи Новооскольского округа — дом культуры.