Пятилетний ребёнок пострадал в ДТП в Белгородской области

Напомним, что позавчера в Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого в направлении улицы Супруновской произошло массовое ДТП. И в ней тоже виновным стал водитель ВАЗа: по данным МВД, 20-летний водитель превысил скорость и въехал в «Ладу Приору». Последняя выехала на встречку и врезалась в другой ВАЗ и две иномарки. В аварии пострадала 32-летняя пассажирка «Лады Приоры».