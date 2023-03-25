Пятилетний ребёнок пострадал в ДТП в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
ДТП произошло вчера в 10:45 в Ставрооскольском горокруге. 43-летний водитель, управляя ВАЗом, при выезде с второстепенной дороги не уступил автомобилю «Хундай Гетц». Последним управлял 39-летний автомобилист.
В результате ДТП пострадал пятилетний мальчик — пассажир отечественной легковушки.
Других аварий с пострадавшими вчера, согласно сводке пресс-службы, не произошло.
Напомним, что позавчера в Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого в направлении улицы Супруновской произошло массовое ДТП. И в ней тоже виновным стал водитель ВАЗа: по данным МВД, 20-летний водитель превысил скорость и въехал в «Ладу Приору». Последняя выехала на встречку и врезалась в другой ВАЗ и две иномарки. В аварии пострадала 32-летняя пассажирка «Лады Приоры».