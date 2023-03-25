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Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Пятилетний ребёнок пострадал в ДТП в Белгородской области

25 марта 2023, 14:09
Фото: пресс-служба УМВД по региону
Пресс-служба УМВД по Белгородской области сообщает, что 24 марта в Старооскольском горокруге произошло ДТП. В нём пострадал пятилетний мальчик — пассажир одного из авто.
Сюжет
ДТП

ДТП произошло вчера в 10:45 в Ставрооскольском горокруге. 43-летний водитель, управляя ВАЗом, при выезде с второстепенной дороги не уступил автомобилю «Хундай Гетц». Последним управлял 39-летний автомобилист.

В результате ДТП пострадал пятилетний мальчик — пассажир отечественной легковушки.

Других аварий с пострадавшими вчера, согласно сводке пресс-службы, не произошло. 

Напомним, что позавчера в Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого в направлении улицы Супруновской произошло массовое ДТП. И в ней тоже виновным стал водитель ВАЗа: по данным МВД, 20-летний водитель превысил скорость и въехал в «Ладу Приору». Последняя выехала на встречку и врезалась в другой ВАЗ и две иномарки. В аварии пострадала 32-летняя пассажирка «Лады Приоры».

В МВД сообщили подробности массовой аварии в центре Белгорода
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