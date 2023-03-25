Подоляка: Я восхищён мужеством и слаженной работой белгородцев

С Подоляков Демидов встретился в Воронеже. Военблогер представил культурно-образовательный проект «Киноуроки», предназначенный для школ России. С его помощью собираются воспитывать у детей патриотизм и любовь к Родине, а также учить их справляться с потоком негативной и фейковой информации в интернете.