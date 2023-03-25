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Published Сегодня, 06:42

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Подоляка: Я восхищён мужеством и слаженной работой белгородцев

25 марта 2023, 06:42
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова

Юрий Подоляка высказался об обстановке в Белгородской области

Мэр Белгорода Валентин Демидов встретился с военным обозревателем и блогером Юрием Подолякой. Последний поделился своими мыслями об обстановке в Белгородской области.

Слова Юрия Подоляки передал Валентин Демидов. Оказалось, что военный обозреватель выразил «восхищение мужеством и слаженной работой белгородцев в этих непростых для города и области условиях».

Как сообщил Демидов, Подоляка очень погружён в тему и осведомлён об обстановке в приграничье.

Мне важно и интересно услышать мнение и оценку происходящих событий от авторитетного эксперта и аналитика. Юрий Подоляка глубоко погружен в тему и знает всю историю вопроса.
Валентин Демидов

С Подоляков Демидов встретился в Воронеже. Военблогер представил культурно-образовательный проект «Киноуроки», предназначенный для школ России. С его помощью собираются воспитывать у детей патриотизм и любовь к Родине, а также учить их справляться с потоком негативной и фейковой информации в интернете. 

Ранее об обстановке в Белгородской области и на границе высказался военный блогер Герман Куликовский, известный также как «Старше Эдды». По его словам, штурм Белгорода силами ВСУ в ближайшее время невозможен.

Военкор высказался по теме «наступления» ВСУ на Белгородскую область
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#Артем Черненко#Военкор#Приграничье#Обстановка#Мнение#Спецоперация#Белгородская область#Воронеж#Валентин Демидов#Юрий Подоляка
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